Культура

Выставка «От великого до смешного один шаг...» открылась в Великих Луках

Открытие выставки «От великого до смешного один шаг...» состоялось в день 280-летия рождения русского полководца Михаила Кутузова в Краеведческом музее Великих Лук 16 сентября, сообщается на странице «ВКонтакте» депутата Великолукской городской Думы, председателя Великолукского местного отделения Российского военно-исторического общества Дмитрия Белюкова.

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

«Выставка посвящена наполеоновской эпохе и ее главному герою, умному, сильному и коварному врагу России, который был разгромлен русской армией», - сказал Дмитрий Белюков.

Основу выставки составляют многочисленные предметы из частной коллекции директора лицея №10, члена Российского военно-исторического общества Игоря Буйко.

«Поздравляя с открытием выставки, вручил Игорю Виктроровичу членский билет РВИО и пожелал ему новых успехов в изучении и популяризации военной истории России», - добавил Дмитрий Белюков.