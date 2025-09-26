Культура

Псковичей приглашают на концерт камерной классической музыки 5 октября

Псковичей приглашаю на концерт камерной классической музыки, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Изображение: музыкальный проект «PAX MUSICA»

«Мы опять стартуем из города Пскова и отправляемся вглубь Вселенной. На нашем пути: серебристые и перистые облака, северное сияние, кометы и метеорные потоки, Луна, планеты, Солнце, галактики, туманности, наконец, просто бескрайнее звёздное небо. Вы убедитесь, что наблюдать всё это великолепие доступно любому желающему, ведь большинство из представленных уникальные кадров и видео сняты в 2025 году в Псковской области местными любителями астрономии. На каждом этапе нашего путешествия вас ждёт музыка, рождённая в разное время и в разных уголках нашей Земли, в том числе и на Псковской земле. Эта музыка, на наш взгляд, в наибольшей степени выражает художественными средствами суть того или иного небесного явления», - рассказали организаторы.

В программе концерта участники услышат фортепианные произведения И.С. Баха, Ф. Гласса, Н. Фрамма, Л. Эйнауди, И. Колбашова и других композиторов.

Исполнители:

Владимир Колпаков — звездочёт; ведущий, руководитель Псковского планетария, проекта АстроПсков

Иван Колбашов — фортепиано; композитор, пианист и педагог

5 октября, 18:00 в концертном зале библиотеки имени Каверина по адресу: Октябрьский проспект, дом 7а.

Организаторами мероприятия выступают музыкальный проект «PAX MUSICA» и Клуб любителей астрономии «АстроПсков». «PAX MUSICA» — это единственный в Пскове музыкальный проект концертов камерной классической музыки, который существует уже более двух лет и за это время было подготовлено и проведено более 20 концертов.