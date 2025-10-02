Культура

От «рощи золотой» до «черного человека»: в Пскове вспоминали Сергея Есенина

Мероприятие, посвященное 130-летию со дня рождения выдающегося русского поэта Сергея Есенина, прошло в Пскове 6 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. БиблиоТеатр «Прямая речь» Регионального центра чтения пригласил на литературно-художественную программу «Сергей Есенин «Весна на радость не похожа», которая состоялась в актовом зале Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени Вениамина Каверина.

В программе принял участие актёр театра и кино, лауреат театральной премии «Золотой Софит» Николай Яковлев. Он выступил в роли чтеца, представив литературно-музыкальную композицию.

Литературную программу посвятили творчеству Сергея Есенина, охватывая как ранние, так и поздние мотивы его произведений. В ходе мероприятия прозвучали строки из таких произведений Есенина, как «Письмо к матери», «Письмо к женщине» и отрывок из поэмы «Чёрный человек».

При упоминании имени Сергея Есенина всегда возникает определённый ассоциативный ряд, включающий красоту метафор, индивидуальные особенности лирики и исключительную напевность стиха, что делает его поистине народным поэтом. В рамках сегодняшнего мероприятия также обсуждалась биография Есенина, его личность и то, как он стал известным. Творческий путь начался в раннем детстве, в первые годы ХХ века, когда он писал стихи, подражая народным частушкам. Ещё с пяти лет будущий поэт с жадностью учился читать. Уже к 1920 году Сергей Есенин был одним из самых любимых русских поэтов. Он не любил учиться, однако с самого начала понимал, что его призвание — поэзия, и в семнадцатилетнем возрасте отправился в Москву с единственной целью — стать самым известным в стране поэтом.

При жизни Есенина считали деревенским крестьянским поэтом, но он сам себя считал великим русским поэтом. Впоследствии он стал даже модным поэтом. Его произведения ценятся за способность передавать народное мироощущение, что делает его одним из самых переводимых русских поэтов. Внутренний духовный разлад и нарастающий конфликт морально-нравственного порядка с годами сделали его творцом с трагической судьбой. Последнее стихотворение Есенина, написанное собственной кровью, «До свиданья, друг мой, до свиданья...», символизирует итог его жизни. «Чёрный человек», который долгое время мучил и терзал его, олицетворял внутренний духовный крах. Для широкой аудитории Есенин ещё при жизни был мифом, а после скандальной смерти его имя на долгие годы попало под запрет. Тем не менее его продолжали читать, переписывать от руки и передавать друг другу. Для советских людей Есенин был праздником, сказкой и желанной отдушиной.

Также состоится концерт «Знакомый ваш Сергей Есенин» в большом концертном зале филармонии Пскова 10 октября, начало в 19.00. Николай Яковлев также примет участие в этом концерте.