Культура

Жаль такое терять: в Пскове хотят демонтировать панно с изображением богатыря

17.10.2025 09:30|ПсковКомментариев: 0

Помимо древних башен и храмов в Пскове есть не менее интересные объекты советского культурного наследия: витражи и мозаики в зданиях того периода, металлические панно на заводских корпусах, композиции из мелких плиток на торцах пятиэтажек. Правда, художественную ценность этих псковских памятников XX века никто не определял, их охраной никто не занимается. Поэтому время от времени они просто безвозвратно исчезают, как это случилось с мозаикой рядом с проходной псковского Домостроительного комбината и многими другими произведениями советской эпохи.

Сейчас - под вопросом судьба еще одного такого объекта - панно с изображением богатыря на улице Ротной, совсем не похожее на типичные для той эпохи изображения героев социалистического труда. Почему жильцы дома хотят демонтировать конструкцию и можно ли спасти этот дорогой многим псковичам архитектурный элемент, узнала Псковская Лента Новостей.

 

«Это дом завода ПЭМЗ, он был построен и заселен в 1974 году. Мой папа работал на заводе, и, как только родились мы с братом-двойняшкой, родителям дали ключи от квартиры. Поэтому панно на торце дома у меня перед глазами с детства», - говорит житель дома на Ротной, 31 Сергей Богданов.

По его словам, на Домостроительном комбинате не только плиты делали, но из мелких камушков и плиток — мозаику. И это панно - комбинация металлоконструкции с такой мозаикой. «Я считаю, что это изображен Александр Невский на коне», - заявляет наш собеседник.

О намерении демонтировать панно Сергей Богданов узнал на собрании жильцов. Причиной стало желание в ходе работ по капитальному ремонту утеплить боковой фасад со стороны улицы Ротной. «Жильцы первого подъезда жалуются на то, что им холодно. А для работ по утеплению стены необходимо снять конструкцию. На собрании было человек 15, и только я был против демонтажа. Потом встретился еще с одним ветераном завода из второго подъезда - тоже против. Такие дела решает не город, не любители истории, а просто общее собрание жильцов дома! То есть, это просто каприз жильцов. Стену будут утеплять каким-то материалом, обложат плиточкой. И на нее уже никакое панно невозможно будет повесить. Самое большое, что можно будет сделать на стене - это просто нарисовать мурал».

Сергей говорит, что обращался по этому вопросу в городскую администрацию, но там его заверили, что панно уничтожать не будут, а положат на склад на улице Белинского. «Но там оно просто заржавеет и сгниет», - считает он.

Кроме того, по информации жильца, комиссия города обследовала это панно и пришла к выводу о его аварийности. Что, скорее всего, делает невозможным возвращение этого элемента на фасад этого или другого здания.

Общественность против

Желание жильцов первого подъезда дома сделать теплее свои квартиры понятно. Но как в случае с арендой исторических зданий, хорошо бы учитывать не только свои интересы. Богатырь на Ротной уже стал местной достопримечательностью и украшением серо-коричневых «панелек». Панно вряд ли остается незамеченным прохожими - и псковичами, и гостями города, случайно попавшими в этот микрорайон. И очень не хочется, чтобы это интересное и необычное было заменено на однотипное и стандартное.

«Панно на Ротной – один из интереснейших объектов советского монументального искусства в Пскове. Подобных примеров в городе всего несколько штук. А ещё это одно из немногих панно в городе, которое посвящено теме Древней Руси. Кроме того, нельзя не учитывать и размеры панно. В то время, как многие псковские мозаики создавались размером всего на одну панель, богатырь на Ротной стал одним из крупнейших объектов псковского монументального искусства. Демонтаж панно на Ротной станет большой потерей для Пскова. Вместе с ним будет утрачен кусочек истории города - пускай и не древний, но оттого не менее важный», - отмечает псковичка, автор телеграм-канала о культурном наследии Пскова Pskov.details. Елизавета Левадная.

О том, что панно может исчезнуть, она сообщила в своем телеграм-канале. Елизавета считает, что мозаику с богатырем следовало бы сохранить. «В Пскове осталось не так много советских барельефов, мозаик и витражей. Такие объекты монументального искусства всё больше ценятся и всё чаще признаются значимым наследием. Всё это - предметы эпохи, которая уже ушла, выполненные в характерном для неё стиле лучшими мастерами того времени. Сейчас это уже такая же история города, как и детали, сохранившиеся с дореволюционных времён. Панно с богатырём необходимо попытаться сохранить на родном для него месте, в крайнем случае - перенести на другое здание», - предлагает она.

Но способно ли мнение общественности повлиять на уже принятое решение? Вспоминается случай, когда во время ремонта бывшего здания телеграфа на Октябрьском проспекте хотели снять барельефы работы Алексея Кириллова. Тогда отстоять эти архитектурные элементы помогли представители региональных отделений Союза архитекторов и Союза художников.

В нашем случае секретарь Союза художников России и председатель Псковского регионального отделения «Союза художников России» Виктор Лысюк тоже высказывается категорически против такого подхода к остаткам наследия советской эпохи.

«Наследия советского монументального искусства в городе Пскове осталось очень мало, потому что в силу новых порядков, изменений все начало уничтожаться. У проходной ДСК была мозаика, сейчас её уничтожили. Закрыли витражи Алексея Аникеенка на центральном переговорном пункте на Октябрьском проспекте, а витражи в отделении почтовой связи на Рижском проспекте, 46 и вовсе заменены стеклопакетами», - перечисляет художник.

По его словам, «такими темпами и с таким отношением к искусству прошедшего времени, к людям, которые это делали, в городе вообще ничего не останется». «Я отрицательно отношусь к уничтожению таких элементов. Надо все-таки это сохранять», - заключает он.

Но это сделать сложно. Потому что обычные типовые «хрущевки» не относятся к объектам культурного наследия, а значит, и элементы их фасадов предметом охраны не являются.

«Панно с изображением богатыря, размещенное на торце многоквартирного жилого дома с местоположением: г. Псков, ул. Ротная, д. 31, не является объектом культурного наследия. Законодательство в сфере охраны объектов культурного наследия не содержит положений об охране таких элементов как панно и мозаика», - сообщил заместитель министра культурного наследия Псковской области Антон Заруцкий.

С вопросом о сохранении панно министерство предлагает обратиться в Псковский музей-заповедник, который может разместить этот объект в своих фондах.

Отражает дух эпохи

Конечно, более правильным было бы все-таки ставить на учет такие объекты через историко-культурную экспертизу. Но пока в Псковской области такой практики нет, хотя многие деятели культуры не против работы в подобных экспертных советах.

«Монументально-декоративное искусство разных периодов имеет различную ценность. Одно время наследие советского прошлого вообще не считалось за какую-либо ценность. Это неправильно. С другой стороны, сохранять все подряд ни к чему, потому что халтуры тоже было много, как и в любой период. Но то, что шедевры и вообще хорошего качества вещи надо сохранять - это конечно», - говорит псковский архитектор Владимир Шуляковский.

По его словам, давать оценку должен «какой-то экспертный совет из уважаемых людей, искусствоведов, архитекторов, историков». А смотреть на эти произведения нужно «и с точки зрения художественной, и с точки зрения исторической ценности».

Причем, это касается не только монументально-декоративного искусства, но и архитектуры.

«Например, Дом связи на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова. Когда-то давно у нас в Пскове были архитекторы разных стран, я их водил по городу, и когда они увидели это здание, еще не облицованное, схватились за фотоаппараты с криками: «О, конструктивизм! Ура!» Сейчас оно безжалостно облицовано уродливыми плитками», -констатирует наш собеседник.

По словам Владимира Шуляковского, это не только псковская проблема, а вообще России и даже стран «народной демократии». «В бывших советских республиках тоже, насколько я знаю от своих друзей, есть много очень обидных проколов. Сносятся достойные здания советского периода или уродуются безжалостным образом в погоне за псевдосовременным обликом. Как-то надо с почтением к этому относиться», - считает он.

Тем более, среди таких зданий из прошлого есть «просто шедевры». «Например, наша «Таблетка» - павильончик симпатичный, который чуть не снесли. Удалось путем общественного мнения отстоять. Вещь чисто конструктивно сделана просто уникально. Такая изящная, лёгкая. Сейчас вид, конечно, не очень, прямо скажем. Но, если восстановить, будет эстетически совершенно интересный объект», - говорит Владимир Шуляковский.

Что касается мозаик и панно, многие из них сделаны очень качественно и «очень симпатичные». «Кроме того, сами по себе эти произведения очень хорошо отражают дух эпохи. Просто жалко такое терять. Потому что был советский период, он тоже имеет право на то, чтобы остаться в памяти поколения», - уверен архитектор.

Удастся ли сохранить произведение монументального искусства советской эпохи с псковским акцентом на улице Ротной - пока вопрос открытый. Но очень бы хотелось, чтобы жители заботились не только об уюте в своих квартирах, но и сохраняли красоту вокруг. В том числе, и такие казалось бы незначительные на первый взгляд вещи, как с любовью сделанное в начале 70-х годов панно - трогательный подарок новоселам этого дома от строителей.

Светлана Синцова

Фото Елизаветы Левадной

Псковская Лента Новостей
