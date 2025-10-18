Культура

Реставраторы восстановили картину Бориса Смирнова «Солнечный день» в Пскове

В Псковском музее-заповеднике десять специалистов отреставрировали 236 предметов в текущем году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея. Реставрация охватывает различные направления, включая темперную и монументальную живопись, графику и книжные памятники, ткани и металл.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Реставраторы восстановили картину передвижника Бориса Смирнова «Солнечный день» (1914). Картина поступила в реставрацию без подрамника с неровно обрезанными краями и крупными утратами красочного слоя до грунта. Изображение выполнено методом a la prima. Реставраторы укрепили грунт и красочный слой, подведя новые кромки для натяжения картины на подрамник и сымитировав авторские мазки.

На картине изображен интерьер комнаты у раскрытого окна, сквозь которое падают лучи солнечного света и виден зеленый сад. В комнате стоят детская деревянная лошадка, коричневый шкаф и умывальник.

Борис Смирнов был членом «Товарищества передвижников» и «Союза советских художников». Его работы хранятся в Третьяковской галерее, русском музее и государственном историческом музее. В псковский музей коллекцию работ художника передал его сын Глеб Смирнов в 1963 году.