Культура

Об архитекторе, воссоздававшем Тригорское, рассказали в Пушкинском заповеднике

Виртуальную выставку, рассказывающую о жизни и творчестве архитектора, художника, скульптора и мастера художественной ковки Всеволода Смирнова, сегодня, 24 октября, открыл в своём официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта цифровая экспозиция развёрнута в рамках многолетнего интернет-проекта «Художник и музей» в специальной рубрике, стартовавшей в год 80-летия Великой Победы и посвящённой творчеству живописцев и графиков, воевавших на фронтах Великой Отечественной. Тэг этого раздела — #художник_и_музей_ВОВ.

Портрет Всеволода Смирнова работы Василия Ушакова из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В годы Великой Отечественной Всеволод Смирнов принимал участие в операциях по освобождению юга Псковской области, многих городов СССР и Европы и штурмовал Берлин. За доблесть, проявленную в боях, он был удостоен двух орденов Красной Звезды и ордена Отечественной войны II степени, многих медалей. Уже после демобилизации окончил архитектурный факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина и приехал в Псков.

«Как реставратор Всеволод Смирнов работал со многими памятниками архитектуры, в том числе на объектах Псково-Печерского монастыря, возрождал Покровский комплекс в Пскове и храм Ильи Пророка в Выбутах, — рассказывает научный сотрудник «Михайловского» Вера Тиханова. — И именно Смирнову Семён Степанович Гейченко доверил работу по восстановлению усадебного дома в Тригорском. Опираясь на кропотливый труд псковского архитектора-реставратора Веры Лебедевой (обмеры фундаментов, скрупулёзный сбор исторической информации) и, вслед за ней, обратившись к иконографии усадьбы — как к художественным работам, так и фотографиям XIX — начала XX столетий, к 1961 году В. П. Смирнов разработал проект дома Осиповых-Вульф в Тригорском. И уже в 1962-м музей был готов принимать посетителей».

Всеволод Смирнов. Дом в Тригорском (1962). Из фондов музея-заповедника

В фондах «Михайловского» есть работы Всеволода Смирнова — оригинальные виды Михайловского и Тригорского тех же 1960-х. Новая виртуальная выставка включает в себя графику мастера, два его фотопортрета — военного и мирного времени, а также замечательный графический портрет работы Василия Ушакова из фондов музея.

В «Михайловском» напомнили, что проект «Художник и музей» стартовал в соцсети более пяти лет назад, в конце июля 2020 года, и с тех пор и по сей день пользуется заслуженным вниманием интернет-пользователей. Виртуальных посетителей здесь регулярно знакомят с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших Святогорье. В музее подчеркнули, что этот проект важен как для собственно Пушкинского заповедника, так и для его потенциальных гостей: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей предметы из фондового собрания. И, возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в заповедных выставочных залах уже без “посредничества“ электронных средств коммуникации», — подчеркнули в Пушкинском заповеднике.