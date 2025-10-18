Культура

Псковский музей объявил выходной день на некоторых объектах 27 октября

Псковский музей-заповедник объявил выходной день 27 октября для посещения ряда своих объектов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В этот день закрыли для общего посещения Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, главное здание музея, картинную галерею, Поганкины палаты, мемориальный музей-квартиру Ю. П. Спегальского, музеи-усадьбы В. И. Ленина, Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского, С. В. Ковалевской, а также Музей истории города Печоры.

Однако гости смогут посетить другие популярные местные достопримечательности: ансамбль Псковского кремля с его экспозициями и выставками, двор Постникова с выставками «Зеркало псковской печи» и «Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада», палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами, Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла» и Покровскую башню.