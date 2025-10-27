Культура

Идею первоочередной реставрации вовлечённых в хозяйственный оборот зданий-памятников поддержали депутаты

Здания со статусом объектов культурного наследия, используемые для размещения социальных учреждений, должны восстанавливаться в приоритетном порядке – в поддержку этой инициативы архангельских депутатов выступило Псковское областное Собрание депутатов. Соответствующее постановление принято на октябрьской сессии, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном парламенте.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Речь идёт о приоритетной поддержке объектов, уже вовлечённых в хозяйственный оборот и в которых сегодня размещаются государственные и муниципальные учреждения - школы, больницы, органы власти и другие социально значимые объекты.

В государственной программе по сохранению культурного наследия на 2025-2045 годы, разработанной правительством по поручению президента Владимира Путина, основной акцент делается на приведении в порядок и вовлечении в хозяйственный оборот ранее не используемых объектов культурного наследия. Региональные законодатели предлагают дополнить программу новым критерием, который позволит выделять приоритетное федеральное финансирование на выполнение ремонтно-реставрационных работ в эксплуатируемых зданиях-памятниках, где расположены социальные учреждения.

Добавим, что данное обращение, направленное министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой, ранее также поддержал постоянный комитет Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму.