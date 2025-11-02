Псковcкая обл.
Культура

Псковский театр драмы показал «Маленькие трагедии» на фестивале имени Достоевского

02.11.2025 15:09|ПсковКомментариев: 0

Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина 1 ноября показал спектакль «Маленькие трагедии» Гульназ Балпеисовой на Международном фестивале театральных искусств имени Фёдора Достоевского, который в эти дни в 29-й раз проходит в Великом Новгороде, сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

Фото здесь и далее: Псковский театр драмы А. С. Пушкина

Спектакль сыграли на сцене Новгородской областной филармонии в кремле. Зрители встретили псковскую труппу продолжительной бурной овацией, отметили в театре.

Маленькие трагедии в 2024 году поставила в Пскове режиссер Гульназ Балпеисова. Спектакль сосредоточен на творческом пути молодого поэта и его жизненном выборе.

В постановке показаны похождения Дон Гуана из «Каменного гостя», которые связаны с «донжуанским списком» молодого Александра Пушкина; отношения поэта с отцом отражены через гротескное воплощение сюжета «Скупого рыцаря»; в «Моцарте и Сальери» представлены два типа художника — сумасшедший гений и педантичный ремесленник.

Основная тема спектакля — жизненный выбор молодого человека, при этом произведение Александра Пушкина служит основой для дальнейшего осмысления этой темы.

Международный театральный фестиваль имени Ф.М. Достоевского начал свою историю в 1992 году. За годы его проведения в нем участвовали представители десятков городов России, стран Европы и Азии. Созданный как смотр спектаклей по произведениям Федора Достоевского, в 2024 году фестиваль расширил «территорию Достоевского» и пригласил к участию спектакли отечественных и зарубежных театральных коллективов по произведениям других классиков — А.С. Пушкина, А.П. Чехова, А.К. Толстого. Президент фестиваля — народный артист России Михаил Пореченков. Генеральный продюсер — Максим Королёв.

В Пскове спектакль «Маленькие трагедии» покажут 18 ноября, 5 декабря, 28 февраля.

Источник: Псковская Лента Новостей
