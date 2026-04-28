Ведется прием заявок на Международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Конкурс призван содействовать развитию адаптивной моды, поиску новых идей и технологий в области дизайна одежды для людей с инвалидностью, повышению качества такой одежды, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
В показах принимают участие ветераны специальной военной операции и члены их семей.
Организатором конкурса выступает фонд «Защитники Отечества» при поддержке правительства Российской Федерации и Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».
Конкурс объединяет модельеров и представителей предприятий по пошиву одежды. Проект открывает новые возможности для людей с особыми потребностями, помогает им почувствовать уверенность в завтрашнем дне. Благодаря современным, стильным образам они легче адаптируются к жизни.
Принять участие в конкурсе «На крыльях» могут модельеры, дизайнеры и производители, создающие адаптивную одежду для людей с ограниченными возможностями здоровья и учитывающие специфические потребности пользователей, студенты средних и высших профессиональных учреждений, занимающиеся разработкой и производством адаптивной одежды.
Конкурсанты будут состязаться в шести номинациях:
- «Мы — семья»;
- «Спорт и активная жизнь»;
- «Повседневный комфорт»;
- «Адаптивные решения для труда»;
- «Торжество»;
- «С заботой при восстановлении».
В 2026 году конкурс пройдет в формате четырех очных окружных этапов, лучшие коллекции, созданные финалистами — победителями окружных этапов, будут представлены на всероссийском полуфинале в конце года.
Северо-Западный федеральный округ:
- Первый этап: подача заявок — с 15 апреля 2026 г. по 15 июня 2026 г.
- Второй этап: рассмотрение заявок — с 15 июня 2026 г. по 15 июля 2026 г.
- Третий этап: награждение и показ коллекции и финалистов — 30 июля 2026 г. в г. Гатчина.
Полуфинал между финалистами окружных этапов пройдет в рамках Всероссийского финала межрегиональных соревнований «Кубок Защитников Отечества». В полуфинале конкурса адаптивной одежды «На крыльях» финалистами станут победители окружных этапов, а также международные участники. Они продемонстрируют работы в спецноминации «Международный участник» для обмена опытом в разработке адаптивной одежды.
Впервые конкурс используется как площадка для вовлечения паралимпийцев: их запросы и опыт учитываются при отборе и оценке работ, чтобы коллекции соответствовали потребностям активных людей с инвалидностью. Конкурс ориентирован не только на участников Кубка, но и на широкую аудиторию людей с инвалидностью, которым важны комфорт, функциональность и внешний вид повседневной одежды.
В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, особый акцент сделан на культурных традициях и национальных мотивах в современном адаптивном дизайне.