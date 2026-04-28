 
Культура

Ведется прием заявок на Международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях»

0

Ведется прием заявок на Международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Конкурс призван содействовать развитию адаптивной моды, поиску новых идей и технологий в области дизайна одежды для людей с инвалидностью, повышению качества такой одежды, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Изображение пресс-службы фонда «Защитники Отечества»

В показах принимают участие ветераны специальной военной операции и члены их семей.

Организатором конкурса выступает фонд «Защитники Отечества» при поддержке правительства Российской Федерации и Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

Конкурс объединяет модельеров и представителей предприятий по пошиву одежды. Проект открывает новые возможности для людей с особыми потребностями, помогает им почувствовать уверенность в завтрашнем дне. Благодаря современным, стильным образам они легче адаптируются к жизни.

Принять участие в конкурсе «На крыльях» могут модельеры, дизайнеры и производители, создающие адаптивную одежду для людей с ограниченными возможностями здоровья и учитывающие специфические потребности пользователей, студенты средних и высших профессиональных учреждений, занимающиеся разработкой и производством адаптивной одежды.

Конкурсанты будут состязаться в шести номинациях:

  • «Мы — семья»;
  • «Спорт и активная жизнь»;
  • «Повседневный комфорт»;
  • «Адаптивные решения для труда»;
  • «Торжество»;
  • «С заботой при восстановлении».

В 2026 году конкурс пройдет в формате четырех очных окружных этапов, лучшие коллекции, созданные финалистами — победителями окружных этапов, будут представлены на всероссийском полуфинале в конце года.

Северо-Западный федеральный округ:

  • Первый этап: подача заявок — с 15 апреля 2026 г. по 15 июня 2026 г.
  • Второй этап: рассмотрение заявок — с 15 июня 2026 г. по 15 июля 2026 г.
  • Третий этап: награждение и показ коллекции и финалистов — 30 июля 2026 г. в г. Гатчина.

Полуфинал между финалистами окружных этапов пройдет в рамках Всероссийского финала межрегиональных соревнований «Кубок Защитников Отечества». В полуфинале конкурса адаптивной одежды «На крыльях» финалистами станут победители окружных этапов, а также международные участники. Они продемонстрируют работы в спецноминации «Международный участник» для обмена опытом в разработке адаптивной одежды.

Впервые конкурс используется как площадка для вовлечения паралимпийцев: их запросы и опыт учитываются при отборе и оценке работ, чтобы коллекции соответствовали потребностям активных людей с инвалидностью. Конкурс ориентирован не только на участников Кубка, но и на широкую аудиторию людей с инвалидностью, которым важны комфорт, функциональность и внешний вид повседневной одежды.

В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, особый акцент сделан на культурных традициях и национальных мотивах в современном адаптивном дизайне.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026