 
Культура

Концерт «Душой исполненный полёт» состоится в Пскове

Праздник танца «Душой исполненный полёт» состоится 29 апреля в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.

Как рассказала заместитель директора по воспитательной и социальной работе Наталья Дмитриева, «Душой исполненный полёт» - это юбилейный концерт, посвящённый 60-летию народного коллектива хореографического ансамбля «Юность» (руководитель Татьяна Васильева).

Участники концерта – студенты 1-4 курсов специализации «Хореографическое творчество» колледжа, а также приглашённые гости: Заслуженная артистка РФ Татьяна Арсентьева, Заслуженный работник культуры Псковской области Вячеслав Рахман, вокальная группа «Гайтан» Родинского ДК и другие.

На концерте в пятый раз вручат сертификат «Душа танца». Начало концерта в 18:30.

Адрес концертного зала отделения культуры и искусства: улица Набат, 5.

