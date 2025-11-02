Культура

«Ночь искусств» в Изборске собрала свыше 600 гостей

Более 600 человек посетили всероссийскую культурную акцию «Ночь искусств. В единстве культур – сила народа» в музее-заповеднике «Изборск», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фотографии: Андрей Кокшаров

Интерактивные программы, мастер-классы и вечерние экскурсии прошли в экспозициях музейного квартала и в Изборской крепости.

«Ночь искусств» – это ежегодная культурная акция, во время которой музеи, галереи и другие культурные пространства закрываются позже обычного и готовят для посетителей тематические развлечения, которые длятся почти до ночи. Акция состоялась в культурных учреждениях региона вчера, 3 ноября.