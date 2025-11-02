Культура

Батики и пастели художницы-полочанки из собрания «Михайловского» покажут в Старой Руссе

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» завтра, 7 ноября, открывает выставку в Новгородской области. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, экспозиция из фондов музея называется «Прогулка с Пушкиным» и представляет творчество замечательной современной художницы Галины Худницкой. Пройдёт «Прогулка…» в Старой Руссе, в Доме-музее Ф.М. Достоевского — филиале Новгородского государственного объединённого музея-заповедника, с которым у псковского «Михайловского» налажены давние и прочные творческие связи.

Галина Худницкая. Туманное утро в Петровском (из серии «Петровское», 2018). Из фондов музея-заповедника

В Пушкинском заповеднике также сообщили некоторые подробности, касающиеся новой выставки. Для экспозиции музейщики «Михайловского» отобрали пять картин с видами псковских пушкинских мест, выполненных на ткани (батик), и 23 пастели из серий «Михайловское», «Петровское» и «Тригорское». Эти работы отличаются особым настроением. «Невозможно передать словами всё то, что чувствуешь в Пушкинских Горах, — признаётся художница. — Именно поэтому, работая над серией пастелей, я старалась оставить у зрителя ощущение бесконечного многовариантного пространства, которое живёт и постоянно меняется. Укромные места этих заповедных усадеб и парков имеют сотни оттенков, которые, словно в зеркале, отражают нас самих, наши собственные чувства, понимание жизни».

Галина Худницкая. «Дохнул осенний хлад — дорога промерзает» (из серии «Михайловское», 2012). Из фондов музея-заповедника

Галина Худницкая — белорусская художница, рассказали в Пушкинском заповеднике. Она родилась и живёт в Полоцке, активно участвует в региональных, республиканских и международных художественных выставках и пленэрах. Приезжала Галина и на пленэр «Пушкиногорье», который музей-заповедник «Михайловское» на протяжении многих лет устраивал специально для профессиональных живописцев и графиков. Её работы сегодня хранятся не только в фондах Государственного Пушкинского заповедника (Россия), но и в собрании историко-культурного музея-заповедника «Заславль» (Республика Беларусь), в коллекциях ботанических садов Каунаса (Литва) и Москвы (Россия), в других государственных и частных коллекциях в Беларуси, России, Литве, Германии, Франции, Финляндии.

Планируется, что выставка «“Прогулка с Пушкиным“. Живопись и графика Галины Худницкой» из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» будет работать в Старой Руссе в течение трёх месяцев, до 10 февраля 2026 года.