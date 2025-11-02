Культура

Псковский музей объявил выходной день на некоторых объектах 10 ноября

Псковский музей-заповедник объявил выходной день 10 ноября для посещения ряда своих объектов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В этот день закрыли для общего посещения Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, главное здание музея, картинную галерею, Поганкины палаты, мемориальный музей-квартиру Ю. П. Спегальского, музеи-усадьбы В. И. Ленина, Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского, С. В. Ковалевской, а также Музей истории города Печоры.

Однако гости смогут посетить другие популярные местные достопримечательности: ансамбль Псковского кремля, двор Постникова, палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза), Варлаамовский угол и Покровскую башню.