Доставка газа прекращается с 1 января
Завершается строительство «Надвратного дома»
«Гельдт»
ESG-активность на Некрасова
где подают лучший завтрак
Как устроить свидание мечты?
Новогодний корпоратив
Господин Рейтингомер
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
77 лет на страже прав трудящихся
Вакансии Россети
Как звучат псковичи
Город Рождества
 
 
 
Культура

«Дневной дозор»: Нужно ли запретить произведения литераторов-антисоветчиков?

12.11.2025 09:40|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли запретить произведения литераторов-антисоветчиков?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

В последние годы все увеличивается число запретов и ограничений, связанных с искусством — кино, литературой и музыкой. Списки деятелей культуры (писателей, музыкантов, актеров), которых объявили иноагентами, пополняются с завидной периодичностью.

С 1 сентября этого года в силу вступил закон, запрещающий иноагентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью. Вместе с тем книжные магазины, реализующие произведения иноагентов, не смогут претендовать на помощь государства. Они лишатся статуса социального предпринимателя, не смогут поставлять книги в школы и библиотеки, получать поддержку муниципалитетов по аренде и рекламе, а также претендовать на муниципальное софинансирование издательских программ.

Некоторые экземпляры произведений иноагентов еще можно встретить на полках книжных магазинов, как правило, со специальной пометкой, но и это, видимо, ненадолго. Более того, даже продажа книг иноагентов через сервис объявлений может преследоваться по закону, так как подпадает под норму «финансирование терроризма», такие прецеденты уже есть.

У общественности уже успели зародиться опасения по поводу того, что раз существуют запреты на современных писателей, которые настроены против России, не коснется ли это и писателей прошлого, которых уже нет в живых, но которые вполне себе отличались антироссийской, на тот момент антисоветской риторикой? Начиная от Александра Солженицына, Сергея Довлатова, Владимира Войновича и других писателей, которые в своих произведениях дискриминировали Советский Союз. В СССР эти писатели были запрещены, не запретят ли их снова?

Мы решили узнать мнения наших экспертов о том, нет ли рисков на фоне существующих запретов и ограничений для современных деятелей культуры, что и творчество писателей советского прошлого может попасть под запрет? Стоит ли изучать по школьной программе произведения антисоветчиков? Ответы узнаем в программе «Дневной дозор».

Временно исполняющая обязанности председателя регионального отдела Союза писателей Светлана Размыслович не считает, что россиян ждет запрет на творчество писателей советского периода, критиковавших власть и государство. По ее словам, эти авторы не подпадают под определения иноагентов, и их произведения нельзя назвать экстремистской литературой. Также Светлана Размыслович напомнила, какие изменения в школьной литературе уже произошли, и высказала свое мнение о том, должен ли Солженицын быть в школьной программе.

Фото: pskovpisatel.ru / Псковский литературный портал

«Нужно четко понимать, за что присваивается статус иноагента сейчас. И никоим образом это не касается уже ушедших и сказавших свое слово или оставшихся в классике писателей. Сейчас ни запретов, ни существенных ограничений по тематике произведений не существует. Сейчас есть четкая установка на запрет произведений, компрометирующих российскую армию. Мы живем в России и должны ее поддерживать. Мы жители своей страны. Никаким образом это не касается антисоветской культурной деятельности и прочего. Речь идет о современной поэзии, современной прозе. Наоборот, сейчас появилось множество сборников, поддерживающих российскую армию, Россию, потому что Россия сейчас находится в трудном положении. Школьная программа должна быть пересмотрена, то есть наполнение литературными произведениями. Сейчас, насколько я знаю, эта работа проходит очень широко. У нас много классиков, которые очень напрасно исключены из школьного курса. Солженицына (Александр Солженицын — русский писатель, драматург — ред.) вполне могут убрать, мы это все допускаем. Зато я знаю точно на данный момент, что уже включены произведения современных авторов, которые пишут как раз о судьбе России сейчас, в переломный момент. И фамилии я могу назвать, точно знаю, Алексей Шорохов включен, Николай Иванов включен с его произведениями. Вот буквально недавно был обновлен список произведений школьной программы по литературе».

Депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» и педагог Татьяна Пасман считает, что, к сожалению, сегодня логика запретительных действий нашего государства малопонятна. Поэтому, по ее мнению, риск того, что великие произведения некоторых авторов советского периода могут быть запрещены, есть. Но, уверена она, такой запрет навредит и школьной образовательной программе, и испортит вкус к литературе наших граждан.

«Выкинуть из этой пресловутой купели знаковых писателей, людей, которые принесли славу российской литературе, или же, я возьму шире, тех творческих личностей, которые принесли славу российской культуре в целом, принести их в жертву сиюминутным политическим конъюнктурным идеям — такая опасность есть. И это будет совершенно неправильно, потому что мы с вами знаем, нам сегодня запрещены аналогии, но подобные действия в других странах затем приводили к негативным последствиям и для развития этих самых стран. Уже был период, когда такие звезды мировой величины, как Пастернак (поэт и прозаик Борис Пастернак - ред.), как Солженицын, были осуждены государством, не приняты и нерукопожатны, и это нанесло большой вред изучению литературы и отношению к литературе. Важно помнить еще и другую сторону, что существует так называемый условный эффект Стрейзанд, когда запрещённое становится наиболее интересным. И наряду с теми именами, которые я уже назвала, наряду с нашими великими писателями, знаменитыми режиссёрами, актёрами, будут опираться, извините за такое грубое высказывание, на кучу помойной литературы и искусства кино. И нужно дать инструмент для этого выбора. Это важно. А запрещать литературные произведения — это вообще отступление от демократии, и это только вредит. И образованию в том числе».

Директор псковской школы №47 Иван Шагин с неким скепсисом относится к тому, что в школьную программу включено изучение произведений Солженицына, но не из-за антисоветской риторики автора. Он считает, что неокрепшие детские умы не всегда могут понять истинную суть произведения, основную его мысль, передаваемую автором.

«Он (Александр Солженицын — ред.) у нас давно, еще в 90-е годы, включен в программу и до сих пор присутствует. Я профессиональный историк. К его произведению "Архипелаг ГУЛАГ", при том, что я не являюсь сторонником коммунистической идеологии, скорее даже являюсь противником, тем не менее к этому произведению присутствует большое количество вопросов. Поскольку в одно время произведения Солженицына пытались преподносить как серьезные документальные околоисторические исследования. На мой взгляд, это публицистические произведения с большим набором оценочных суждений. Но тем не менее трагедия ситуации репрессий и всего, что связано со сталинским и с коммунистическим режимом, у него отражена. Какие-то ценности, естественно, он преподносит. Опять же, у него скорее выступление против коммунистов. К России у Александра Исаевича вполне уважительное отношение. Я скорее за, чтобы произведения изучались, чем против. Но, с другой стороны, наполнение школьной программы какими-либо произведениями, неважно, антисоветскими, патриотическими, требует вдумчивого подхода. Школьная программа - это все-таки о вечном, и не надо ориентироваться на сиюминутные потребности. Я думаю, каждый слушатель или читатель вспомнит, что в школьные годы он, конечно, читал классические произведения, но они воспринимаются совсем по-иному, когда ты это всё прочитываешь в зрелом возрасте, с определённым жизненным опытом и, наверное, только уже после окончания школы, в общем-то, понимаешь, о чем, зачем и почему это стало классикой».

Член Общественной палаты Российской Федерации от Псковского региона Наталья Исакова считает ограничения и запреты, которые существуют сегодня, и признание некоторых деятелей культуры иноагентами обоснованным решением. По ее мнению, дело даже не в «антироссийских нотах» в их произведениях, а в том, что своими действиями иноагенты могут подвергать опасности нашу страну, которая и без того переживает непростые времена. Наталья Исакова считает, что с писателями прошлого века история иная, и никаких ограничений на их творческое наследие не введут.

«Относительно писателей, которые творили в прошлом, и действительно их произведения признаны достоянием нашей литературы, я практически уверена, что ограничений не будет никаких, потому что они находятся в общем доступе. Думаю, что нет смысла в ограничении. У нас действительно были разные исторические моменты. Необходимо признавать то, что события по-разному влияли на нашу историю».

По мнению кинорежиссера, художественного руководителя — директора Псковского театра драмы Дмитрия Месхиева, не стоит опасаться того, что книги писателей советской эпохи, таких как Анатолий Рыбаков или Сергей Довлатов, могут запретить. Также он рассказал о своем отношении к иноагентам.

«Не могут они попасть под запрет. Чушь это всё. То, что есть определённые ограничения и запреты на тех, кто, собственно, предал Родину и покинул её, то это совершенно правильно. А так, с точки зрения свобод, у нас, наверное, сейчас одна из самых свободных стран в мире, с точки зрения культуры и возможности высказываний».

По мнению журналиста, писателя и участника Псковского регионального общественного движения «ПсковАРТ» Александра Донецкого, такие писатели, как Михаил Булгаков или Сергей Довлатов, являются неотъемлемой частью российской культуры и истории, он искренне не понимает, по какой причине можно было бы ограничить или запретить их произведения.

«Мне представляется, что антисоветские писатели, которые были запрещены в советское время, потом во времена перестройки были, что называется, введены в культуру, в литературу, стали частью культурного процесса, это был такой некий взрыв, 90-е годы, когда к нам пришли запрещенные имена, такие писатели, как Довлатов, Лимонов (лидер запрещенной в России политический партии - ред.), Солженицын и другие, и это был некий знак свободы. Они стали частью культуры. Многие из них вошли даже в школьную программу. Если сейчас кто-то хочет их запретить, на каком основании вообще? Из-за чего, почему? По факту своего противостояния советской власти? Кстати, многие из них не были диссидентами, они просто не вписались, что называется, в идеологическую рамку того времени. Потом, когда рамка исчезла, они стали частью русской культуры и остаются, как мне кажется, частью русской культуры. И останутся, несмотря ни на что. Нынешняя политическая ситуация очень сложная. Она определяется железным занавесом, как мы сейчас понимаем, который прямо на наших глазах воздвигается. Что-то можно было запретить в 20-е и 30-е годы, то есть это вполне вписывалось в тогдашнюю культурную ситуацию, а сейчас вряд ли это произойдет».

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов рассказал, почему ему очень не хотелось бы, чтобы произведения писателей советской эпохи как-то ограничивали, цензурировали или отменяли. Омбудсмен разъяснил, что должен нарушить автор, чтобы его произведение попало под запрет.

«Сегодня, как я уже неоднократно говорил, наша страна пусть и временно, но живёт частично в военном положении. При этом Конституция России позволяет федеральным властям на период военного положения ограничивать ряд прав и свобод граждан, в том числе и в творческой деятельности. При этом надо помнить, что статья 29 Конституции РФ устанавливает, что никто не может быть принуждён к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Я очень надеюсь, что даже при таком правовом положении, в котором находится наша страна и её граждане, не будет происходить ревизии литературных и иных произведений искусства, в том числе как художественных, так и документальных фильмов, музыкальных произведений. Ведь, например, к данным, которые содержатся в произведениях Александра Солженицына, даже у научного сообщества, у профессиональных историков есть вопросы, связанные с достоверностью опубликованных им сведений. Конечно, если в различных творческих произведениях содержится прямая пропаганда наркотиков, антиобщественного, антигосударственного поведения, социальной и расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды, то государство имеет полное право на запрет таких произведений и ограничение деятельности творческих работников, так как их деятельность прямо нарушает конституционные принципы и даже акты международного права. Здесь, я считаю, должны сыграть свою важную роль и различные творческие союзы, которые профессионально могут оценить деятельность своих коллег. Но я очень надеюсь, что в нашей стране будет сохранено и поддержано право на свободу мнения и дискуссий, в том числе и особенно, очень важно, в научной сфере, поскольку всем хочется получать достоверную информацию. И как раз в этом одно из главных предназначений, на мой взгляд, всех творческих произведений, может быть, за исключением фантастических».

В сегодняшней программе мнения наших собеседников традиционно разделились. У некоторых экспертов есть опасения насчет того, что писателей времен СССР, которые известны своими произведениями во всем мире, могут запретить за их антисоветскую риторику. Но большинство собеседников убеждены, что эти авторы уже являются неотъемлемой частью российской истории, и тот вклад, который они внесли в нашу культуру, незыблем, поэтому и ограничения, и запреты их не коснутся. В итоге сама идея о запрете известных советских писателей-антисоветчиков не пришлась по душе ни одному из наших собеседников.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
Лента новостей
