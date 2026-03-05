Сезон экскурсий-прогулок открывает Псковский музей-заповедник

Сезон экскурсий-прогулок открывает для гостей и жителей города Псковский музей-заповедник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«Заметили, солнце-то уже совсем весеннее? На наш взгляд, это отличный способ выбраться на прогулку и узнать побольше о прекрасном городе и его людях. В выходные приглашаем вас на занимательные и свежие экскурсии: 7 марта в 12:00 от Музея-квартиры Ю.П. Спегальского (Октябрьский пр., д. 14, кв. 74) отправляемся на тематическую экскурсию "Он, она и Псков". На экскурсии вы узнаете об императорах, князьях, ученых, поэтах, военных и купцах Псковщины, которых объединяет одно – любовь. Ключевой точкой станет Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского, который стал памятником высокой любви истинного псковича Юрия Спегальского и его второй половины Ольги Аршакуни», - отметили в музее.

Также 9 марта в 12:00 от главного здания на улице Некрасова, 7 стартует тематическая экскурсия «Районы, кварталы». Как сообщает музей, участников экскурсии ждет путешествие по исторической части Пскова от музейного квартала до Покровской башни, истории о том, как знакомые всем места назывались несколько лет назад и с именами каких известных личностей они связаны, а также 500-летние храмы. В программу включено посещение Покровской башни.

Записаться на экскурсии можно по телефону: +7-(8112)-33-16-03.