Приезжал в «Михайловское» искать Пушкина и самого себя: Георгий Василевич о Валентине Курбатове

Валентин Курбатов приезжал в «Михайловское», чтобы найти здесь ответы на главные жизненные вопросы. Такой тезис сегодня в своём выступлении на Всероссийской научно-практической конференции «Валентин Яковлевич Курбатов. С Россией в сердце» выдвинул и обосновал директор Государственного Пушкинского заповедник Георгий Василевич.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, своё выступление Георгий Василевич предварил показом небольшого фрагмента из фильма «Валентин Курбатов. Михайловские прогулки», созданного в музее.

«Обратите внимание: свой монолог Валентин Яковлевич начинает с элегии «Вновь я посетил». Строки этой элегии — своего рода поэтический закон для всех, кто любит и знает Пушкинские Горы и Михайловское, потому что закон этих мест — возвращение, — сказал Георгий Василевич. — Без малого шестьдесят лет Валентин Яковлевич приезжал сюда искать Пушкина, искать самого себя… Мне кажется, что гений приходит в этот мир для того, чтобы привести с собой целую Вселенную, но разворачивается эта Вселенная благодаря нам с вами. То есть тем, кто ищет отсвет личности гения. Тем, кто ищет ответы на сложные вопросы. Тем, кто ищет своё место в жизни».

Вспоминая Валентина Курбатова как человека необыкновенно яркого, чувствующего жизнь во всей её полноте и переполненного этой жизнью, как человека порой в каждую следующую минуту не похожего на самого себя минутой раньше, по-детски свободного в своём самовыражении, Георгий Василевич заметил, что и этой свободе Курбатов учился в Михайловском: и у Пушкина, и у «пушкинского домового» Семёна Гейченко.

«Вот это удивительное умение чувствовать, переживать, сопереживать, передавать свои чувства другим, может быть, было самым главным в восприятии мира Курбатова. И все его книги вырастают из этой всемирной отзывчивости, когда литература — не что-то стоящее на полке, а то, что живёт в тебе», — подытожил Георгий Василевич.

Копию фильма «Михайловские прогулки» Георгий Василевич передал от Пушкинского заповедника в дар Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова, где и проходят сейчас «Курбатовские дни».