Приезжал в «Михайловское» искать Пушкина и самого себя: Георгий Василевич о Валентине Курбатове

Валентин Курбатов приезжал в «Михайловское», чтобы найти здесь ответы на главные жизненные вопросы. Такой тезис сегодня в своём выступлении на Всероссийской научно-практической конференции «Валентин Яковлевич Курбатов. С Россией в сердце» выдвинул и обосновал директор Государственного Пушкинского заповедник Георгий Василевич.
Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»
Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, своё выступление Георгий Василевич предварил показом небольшого фрагмента из фильма «Валентин Курбатов. Михайловские прогулки», созданного в музее.
Вспоминая Валентина Курбатова как человека необыкновенно яркого, чувствующего жизнь во всей её полноте и переполненного этой жизнью, как человека порой в каждую следующую минуту не похожего на самого себя минутой раньше, по-детски свободного в своём самовыражении, Георгий Василевич заметил, что и этой свободе Курбатов учился в Михайловском: и у Пушкина, и у «пушкинского домового» Семёна Гейченко.
Копию фильма «Михайловские прогулки» Георгий Василевич передал от Пушкинского заповедника в дар Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова, где и проходят сейчас «Курбатовские дни».
