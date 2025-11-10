Культура

Фильм, отдельные сцены которого снимали в «Михайловском», стал лучшим на фестивале «Кино и музыка»

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» взял главный приз на фестивале «Кино и музыка» в Туле. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», где снимали отдельные сцены ленты. На церемонии награждения приз вручили актеру Андрею Урганту, исполнившему роль книгоиздателя Смирдина, и композитору Райану Оттеру, ответственному за музыкальное сопровождение картины.

«Михайловский» кадр из фильма «Пророк, История Александра Пушкина». Из открытых источников

Как уже сообщала Псковская Лента Новостей, эта картина — режиссёрский дебют Феликса Умарова, главную роль в ней сыграл известный актёр Юра Борисов. Из материала, отснятого в музее-заповеднике «Михайловское», в мемориальной усадьбе поэта, в окончательную версию ленты вошла сцена встречи Александра Пушкина с Иваном Пущиным, лицейским товарищем поэта, первым навестившим «ссылочного невольника» в псковском родовом имении. Кроме того, на большом экране появляются окрестности усадьбы — та часть дороги из Михайловских рощ мимо озера Маленец, по которой, по легенде, мчался заяц, перебежавший дорогу поэту, вопреки запрету собравшемуся в Петербург как раз накануне восстания на Сенатской площади.

У фильма — счастливая судьба, отметили в «Михайловском». В апреле этого года «Пророк…» стал лауреатом 15-го Пекинского кинофестиваля в секции «Фокус на будущее» и, кроме того, получил специальный приз Valentino за креативный дизайн костюмов. Позже, в июне, байопик о Пушкине был признан лучшим в двух основных номинациях XXXI кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине. Приз за лучшую мужскую роль вручили Евгению Шварцу, исполнившему в картине роль императора Николая I, а приз имени Андрея Москвина за лучшую операторскую работу получил Михаил Хасай. Кроме того, специальным дипломом с формулировкой «За лучшую оригинальную песню, объединившую поколения» жюри отметило группу «The Hatters» («Шляпники»).

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» также напомнили, что, по данным федеральной сети книжных магазинов «Читай-город», продажи биографий Пушкина сразу после премьеры фильма в феврале этого года выросли в пять раз. Самой продаваемой стала книга литературоведа Юрия Лотмана «Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя».