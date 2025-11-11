Культура

Сезон «Гремячей Юниор-лиги КВН Пскова» откроют 13 ноября

Открытие сезона «Гремячей Юниор-лиги КВН Пскова» состоится 13 ноября в 18:20 в Доме молодежи по адресу: улица Конная, 2, сообщило объединение в своей группе в сети «ВКонтакте».

Изображение: группа в сети «ВКонтакте» «Гремячей Юниор-лиги КВН Пскова»

В конкурсе примут участие команды: сборная 1-й школы, «Джекпот» из 19-й школы, команда «Вояж», сборная Альтера и команда МК «Альтер Эго», а также «Иришкины дети» из 21-й школы и «Фикусы» из 22-й школы.

Вне конкурса выступят выпускники лиги под названием «Дорожножелезники».

Вход свободный через капитанов болельщиков команд.