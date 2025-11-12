Культура

Письма живым и мёртвым прислали россияне на эпистолярный конкурс в «Михайловское»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» подвели итоги эпистолярного конкурса «Святому братству верен я», приуроченного к 200-летию пушкинского стихотворения «19 октября».

Пушкин, возможно как раз обдумывающий письмо другу, на цветной автолитографии Александры Пономаревой «Деревня — наш кабинет» из фондов «Михайловского»

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в Пушкинском заповеднике, в этот раз многие участники творческого соревнования отклонились от предложенной темы, «не вписавшись» в эпистолярный жанр.

«Это вполне отражает литературные навыки наших современников, которые в большинстве своём грамотны, но письма, столь привычные для людей пушкинского времени и для всего ХХ столетия, писать уже не умеют, — прокомментировали в музее. — То же относится и к умению вести дневниковые записи, хотя, казалось бы, современный человек чаще всего — личность рефлексирующая. Практика сколько-нибудь развёрнутых посланий друзьям и регулярных дневников, к сожалению, практически полностью ушла из обихода “среднестатистического“ россиянина».

По решению судейской коллегии конкурса «золото» и даже «серебро» во многих номинациях, в итоге, не присуждали. Среди отмеченных дипломами —жители Москвы и Санкт-Петербурга, Сочи, села Большие Посёлки (Ульяновская область), города Щёлкова (Московская область). Приятно, что в номинации «Проза. Дети» дипломы II и III степени получили юные себежане —Варвара Рыжакова, Ульяна Ильина и Мария Цапенко.

Адресатами или героями писем, которые пришли в музей на конкурс, стали школьные учителя и друзья, даже «мать-Воркута» или Эрик — персонаж фильма «Письма мёртвого человека» (режиссёр Константин Лопушанский, 1986) — в стихотворениях победителя в номинации «Поэзия. Взрослые» москвича Константина Белого.