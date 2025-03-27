Культура

«Михайловское» ждёт на новый конкурс письма о дружбе

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» объявил эпистолярный конкурс «Святому братству верен я» к 200-летию стихотворения «19 октября», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Напоминая о том, какие письма поэт писал своим лицейским товарищам и как ярко вспоминал годы учёбы в своих произведениях, организаторы творческого соревнования предлагают по мере сил последовать примеру Александра Пушкина.

Предп. А.Б. Заславский. Часы вдохновения (1948). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

«Повезло ли вам иметь таких одноклассников, как Иван Пущин и Антон Дельвиг, которые готовы ради вас проехать в зимнюю стужу сотни вёрст и навестить вас в глухой деревне? Есть ли среди ваших школьных друзей те, что готовы помочь вам пережить тягостные минуты жизни? Готовы ли вы, как Александр Горчаков, без страха за карьеру не обращать внимания на предостережения от общения с вами? Напишите о своих школьных годах, о друзьях и учителях, о шалостях и печалях, переживаемых совместно. Напишите послание для своих друзей, приветствуя и благодаря их за тёплое отношение к вам», — призывают организаторы конкурса.

Музейный конкурс предполагает две номинации: «Проза» и «Поэзия». Работы в каждой из них будут оценивать в двух возрастных группах: «Дети» (от 7 до 18 лет) и «Взрослые» (старше 18 лет).

Важное условие: письма в «Михайловское» обязательно должны быть отправлены по почте и — по почтовому штемпелю — до 31 октября текущего года. Конкурсную работу при этом нужно продублировать сообщением на электронный адрес, приложив к ней специальную заявку об участии в творческом соревновании. Его итоги в музее подведут уже к началу календарной зимы.

Подробнее о друзьях в жизни Александра Пушкина и о новом музейном конкурсе «Святому братству верен я» (условия, состав жюри и другое) можно узнать на официальном сайте Государственного Пушкинского заповедника.