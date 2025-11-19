Культура

В Пскове презентуют книгу «Путевые заметки как источник познания российской провинции»

Центральная городская библиотека проведет презентацию книги «Путевые заметки как источник познания российской провинции: Псковщина XIX в. глазами путешественников» 21 ноября в 17:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Изображение: Центральная городская библиотека Пскова

В презентации примет участие руководитель научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика» Псковского государственного университета Наталья Большакова и один из составителей книги.

Книга представляет собой комплексное исследование понятия «псковский травелог XIX века» и включает свод редких текстов путевых очерков разных авторов. Собранные вместе путевые заметки передают картину событий и образов прошлого региона.

В исследовательской части специалисты в области филологии и истории анализируют культурные концепты, отражающие специфику Псковщины.

В книге представлены работы более десяти авторов, среди которых историк Николай Костомаров и писатели Павел Якушкин, Фаддей Булгарин, Константин Случевский, Михаил Погодин.

В завершение книги читатели найдут иллюстрации, карты и фотографии.