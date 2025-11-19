Культура

Псковский музей представил восстановленную графическую работу «Поганкины палаты»

Псковский музей-заповедник завершил реставрацию уникальной графической работы Александра Харшака «Поганкины палаты», созданной в 1944 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

За текущий год десять реставраторов музея восстановили в общей сложности 236 предметов, один из которых — «Поганкины палаты». На листе художник изобразил разрушенную Великой Отечественной войной стену Поганкиных палат и двор с обломками.

Художник-реставратор графики Галина Милованова очистила загрязненную и измятую бумагу и восстановила детали авторского рисунка углем, сохранив атмосферу 1940-х годов.

Музей-заповедник ведёт реставрацию по разным направлениям: темперной и монументальной живописи, графики, книжных памятников, ткани и металла.