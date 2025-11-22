Псковcкая обл.
Культура

Плановые санитарные работы завершаются в пушкинском «Михайловском»

22.11.2025 14:20|ПсковКомментариев: 0

В музее-усадьбе «Михайловское» в составе Государственного Пушкинского заповедника завершают плановые санитарные работы. Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей хранитель мемориального имения Пушкиных и Ганнибалов Юлия Узенёва, сейчас смотрители приводят в порядок экспозиционные залы и проводят генеральную уборку после чрезвычайно многолюдного экскурсионного сезона. Хранитель и научные сотрудники проверяют состояние музейных предметов, а также проводят их обеспыливание. Специалисты ремонтно-строительного отдела завершают покраску потолка, стен и пола в кабинете поэта.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Уже 26 ноября музеи в усадьбе «Михайловское» вновь откроются для посетителей.

В Пушкинском заповеднике напомнили, что сейчас гостей принимают в мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петровское» и в музейном комплексе в деревне Бугрово: в «Пушкинской деревне» и на мельнице. Плановые санитарные периоды — насущная необходимость для заповедника, который только за лето нынешнего года принял без малого 400 тысяч посетителей. Эти периоды предназначены для выполнения тех хозяйственных и санитарных работ, которые необходимо провести в канун нового (зимнего) туристического сезона, но при этом сложно или даже невозможно выполнить в условиях непрекращающегося потока посетителей.

Для гостей также открыт Научно-культурный центр Пушкинского заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Здесь взрослые и дети могут знакомиться с такими разными экспозициями, как «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт», «Борис Годунов. Герои. Версии. Шедевры», «Быть достойными Великой Победы», «Сказочный мир Пушкина», «Постижение времени. Пушкиногорье. Вселенная вдохновения», «Смирнов Вадим Вячеславович. К 100-летию со дня рождения». На три первые выставки из этого перечня доступны по «Пушкинской карте», уточнили в «Михайловском».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
Рейтинг@Mail.ru