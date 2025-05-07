Культура

Выставку о торжестве человеческой воли к мирной жизни открыли в «Михайловском»

Масштабную выставку к 80-летию Великой Победы открыли 8 мая в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в экспозицию, которая называется «Быть достойными Великой Победы», вошли раритеты из разных фондовых коллекций, а также несколько вещей и документов из частных собраний.

Фрагмент новой экспозиции. Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Экспозиция рассказывает историю Пушкиногорья в военные и послевоенные годы, о том, как был разрушен и, после освобождения, возрождён музей-заповедник, повествует о судьбах музейщиков, воевавших в годы Великой Отечественной, а после восстанавливающих пушкинскую меморию. По замыслу создателей выставки, она «…призвана проиллюстрировать торжество воли к мирной жизни и созидательному труду над ужасами войны, сохранить память предков, сражавшихся за свободу Отчизны».

Изобразительное искусство представлено в экспозиции 16 картинами, написанными в разные годы. Среди авторов — фронтовики Алексей Большаков, и Дмитрий Бучкин, Аршак Михранян, который во время войны принимал участие в спасении фондов Эрмитажа, находился в частях МПВО и одновременно был постоянным донором при институте переливания крови. По решению экспозиционеров красочные полотна, повествующие о возвращении Пушкиногорья к мирной жизни, размещены на многократно увеличенных чёрно-белых снимках, запечатлевших разрушенный музей. Эти кадры были сделаны военными хроникёрами и членами Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. По признанию первых посетителей выставки, сочетание такого разнородного изобразительного материала многократно усиливает впечатление от увиденного.

Впервые на выставке очень подробно представлена коллекция фрагментов тех музейных ценностей, которые были варварски уничтожены немецкими захватчиками и/или возвращены из Германии только отдельными деталями: здесь есть элементы произведений декоративно-прикладного искусства и предметов быта, датированные серединой XVIII века (части осветительных приборов, циферблаты часов). Впервые музей экспонирует ряд документов и фотоматериалов.

Выставка «Быть достойными Великой Победы» развёрнута в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Планируется, что она будет работать здесь до конца текущего года — года 80-летия Великой Победы.