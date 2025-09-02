Культура

В «Михайловском» улучшили рекорд юбилейного года

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» подвели первые статистические итоги завершившегося лета. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музейной службе информации со ссылкой на заместителя директора Пушкинского заповедника по музейной, научной и экскурсионной работе Елену Михайлову, по числу туристов, посетивших постоянные и сменные экспозиции, выставки и музейные программы, этот сезон немного обошёл даже предыдущий, юбилейный. Так, всего в заповеднике в течение июня, июля и августа 2025 года побывало 391 736 человек, что несколько превышает показатель прошлого лета (391 063 посетителя).

Фото из официального сообщества музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

В «Михайловском» также рассказали, что в общем туристическом потоке несколько изменилась, хотя по-прежнему остаётся очень высокой доля так называемых индивидуальных посетителей, то есть гостей, которые приезжают в музей не в составе организованных групп, а поодиночке, семьями или небольшими дружескими компаниями. Этим летом процент таких туристов составил 59,35 пункта (против без малого 70 в прошлом году). Традиционно преобладающим остаётся и число взрослых посетителей: примерно две трети от общего количества. В музее отметили, что осенью эти показатели изменятся и если и не достигнут полного баланса, то, во всяком случае, ощутимо выровняются. Так, уже во второй половине сентября потоки школьников, целыми классами и параллелями, хлынут в музей. Именно в эти дни группы учащихся средних и старших классов приедут в «Михайловское» — во-первых, на воспетую Пушкиным «золотую осень» и, во-вторых, на гастроли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера: в репертуаре труппы много спектаклей по произведениям из школьной программы по русской литературе.

В «Михайловском» также отметили, что значительное количество гостей воспользовалось льготами, которые музей предоставляет отдельным категориям своих посетителей. Так правом бесплатного посещения сменных и постоянных экспозиций и программ Пушкинского заповедника воспользовались 5 100 участников СВО и членов их семей, а льготами для многодетных семей — 15 489 человек.