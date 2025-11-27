Леонтьев, Кадышева и Вертинский: в псковском Доме офицеров устроят шоу пародий

Незабываемое путешествие в мир пластики, танца, эксклюзивных постановок и костюмов ждет псковичей в Доме офицеров. Известный комедийный актер Александр Песков представляет свое новое насыщенное и энергетическое шоу, которое станет глотком свежего воздуха и позволит отвлечься от повседневной суеты.
Каждое выступление сочетает в себе качественную хореографию, артистизм, мощную энергетику и обаяние.
Комедийный актер Александр Песков представит образы известных отечественных звезд, таких как Людмила Зыкина, Клавдия Шульженко, Людмила Гурченко, Надежда Кадышева, Александр Вертинский, Надежда Бабкина, Валерий Леонтьев, Сосо Павлиашвили и многих многих других.
Спешите приобрести билеты на уникальное шоу-перевоплощение!
Купить билеты онлайн можно по ссылке.
