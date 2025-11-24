Культура

О начале строительства Изборска можно узнать на выставке в Доме купца Анисимова

Изборская крепость занимает особое место в ряду выдающихся памятников архитектуры и имеет исключительно важное культурное и историческое значение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск», в Доме купца Анисимова работает масштабная историческая экспозиция «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

История одного из древнейших русских городов началась на Труворовом городище. Слово «городище» означает заброшенное, оставленное жителями укрепленное поселение. Площадка Изборского городища имеет подтреугольные очертания размерами около 1 га и в дошедшем для нас виде с напольной стороны защищено валом высотой до 6 метров и рвом глубиной около 3 метров.

Археологическая экспедиция под руководством академика РАН, доктора исторических наук, профессора Валентина Седова установила, что поселение славян-кривичей на городище датируется рубежом VII - VIII веков.

К VII - VIII веку Изборск – хорошо укрепленный племенной центр, удобно расположенный на высоком берегу, имеющий, благодаря уникальной системе рек и озер, выход в Балтику. Городищенское озеро связано с Мальским озером рекой Сходницей, и вытекающая из него река Обдех впадает в Псковское озеро.

Уже в середине Х века Изборск – раннесредневековый город, с княжеско-дружинным детинцем и ремесленным посадом. После большого пожара, случившегося в первой половине ХI века, поселение заметно расширилось, с пологой стороны был сооружен новый, более мощный вал.

Город занимал весь треугольный мыс высокого плато, круто обрывающийся к долине Городищенского озера. Два других его склона ограничивались оврагом, с южной стороны крепость была окружена подковообразным рвом и насыпным валом. За два столетия существования на этом месте крепости – с 1030 по 1233 годы – в летописях зафиксировано 20 крупных столкновений с внешними врагами. Население древнего Изборска, кроме воинского дела, занималось земледелием, рыболовством, ремеслами и торговлей.

Сегодня на Труворовом городище сохранился храм святителя Николая Чудотворца, строительство которого относится к XV - XVI векам. Церковь была поновлена и перестроена до 1682 года; покрыта четырехскатной кровлей и увенчана главкой. С западной стороны к Никольской церкви пристроена трапезная и паперть с необычной звонницей. Двухъярусные звонницы – редкость в псковском зодчестве. Два пролета нижнего яруса имеют округлые столпы, а верхний, однопролетный, ярус – четырехгранный.

В XVI - XVIII веках на Труворовом городище находился Николо-Городищенский монастырь. Точная дата его основания неизвестна. К Псково-Печерскому монастырю он был приписан в 1584 году. Первое известное описание построек Николо-Городищенской обители относится к 1682 году, когда после пожара были отстроены новые здания. В 1764 году монастырь был упразднен, а Никольская церковь стала приходской.

Историческая экспозиция «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии» перенесет гостей в эпоху, когда древняя крепость на Жеравьей горе стала ключевым щитом на западных рубежах России. Экспозиция открыта в Доме купца Анисимова с 10:00 до 17:00 ежедневно, по адресу: Изборск, улица Печорская, 41а.