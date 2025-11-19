Культура

Гости экспозиции в Доме купца Анисимова могут узнать о расцвете Изборска

В Доме купца Анисимова работает масштабная историческая экспозиция «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии». Выставка перенесет гостей в эпоху, когда древняя крепость на Жеравьей горе стала ключевым щитом на западных рубежах России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

В 1510 году Псковская земля вошла в состав Московского государства. После этого события военная роль Изборска не уменьшилась, а наоборот – увеличилась. Правительство Василия III взяло на себя оборону Псковской земли. Оно усиливало древние города и возводило новые укрепления.

Для Изборска имело особое значение строительство Печерского монастыря-крепости, начатое в 1519 году, когда дьяк Мисюрь Мунехин «поча здати монастырь Печерский…, под немецким рубежом». Позже, в 1565 году, монастырь был обнесен каменными стенами с башнями. Новая крепость Псково-Печерской обители была расположена в 18 километрах от Изборска в сторону Ливонии и прикрывала город с западной границы.

Одновременно укреплялся Изборск. В нем перестраивались отдельные участки захабных стен и устраивались металлические щиты и деревянные решетки, преграждавшие въезд. В Никольском захабе была возведена башня Плоская, иначе говоря, – четырехугольная в плане башня. Под 1585 годом упоминается, что в башне сделана «приделка», то есть колодец.

В это время Изборск укреплялся новым вооружением. В город подвозились дополнительные огнестрельные орудия. Для их установки делались специальные раскаты. Московское правительство обеспечивало охрану города своими людьми и вместе с наместником направило отряд пищальников, которые несколько позже были сменены стрельцами.

К концу XVI века складывается состав постоянного гарнизона Изборска: сотня стрельцов, 15 пушкарей и четыре воротника. Для осадного времени были устроены дополнительные житницы и продовольственные погреба.

Восточная часть крепости с башней Луковка была отведена под «государев казенный двор», где хранилась государственная казна для ремонтов укреплений и находились государевы житницы и зелейные (пороховые) погреба.

После присоединения Изборска к Москве внутри крепости был построен двор наместника. Вместе с древним Никольским собором они формировали средневековый городской центр Изборска. От него шла Большая Никольская улица. В описях упоминается Щировка улица и Кукаев переулок подле северной стены.

Изборская крепость в XVI веке была очень тесно застроена. Кроме двора наместника, древнего Никольского собора, деревянного храма Сергия Радонежского (до наших дней не сохранившегося), государева казенного двора, в пределах крепостных стен размещались 84 осадных двора и 21 лавка, о чем свидетельствуют описи.

Стрелецкая слобода прилегала с востока от церкви Рождества Богородицы к заболоченной местности, которая и сейчас называется Стрелецкое болото. Старинная планировка изборских слобод, связанная с рельефом и устройством крепости на Жеравьей горе, помогает воспринимать каменную крепость в совокупности с окружающей его деревянной застройкой и вместе с пейзажем создает целостное впечатление и неповторимый колорит древнерусского города.

Сведения о стрельцах сообщает письменный источник XVI века, опубликованный известным историком, учеником Валентина Седова, Александром Артемьевым. В частности, сведения 1585 года сообщают имя изборского сотника стрелецкого Ивана Ильина сына Языкова. Кроме того, перечислены имена пушкарей, которым даны места под дворы «за рекою за Смолою от города по левую сторону…». Очевидно, там располагались дворы: Иванки Никифорова, Лашука Запорова, Осинки Федорова сына, Петрушки Филиппова сына, Офонки Филиппова сына, Микитки Иванова сына Усова, Олексейки Ильина, Якушки Радионова, Степанки Понкратова сына Хломова, Ромашки Якимова сына Кошнева, Фильки Фадеева.

Что касается довольствия стрельцов, то сведения о нем содержатся в опубликованном Александром Артемьевым актах Приказа новгородской четверти 1647/1648 годов. О денежном и хлебном жаловании стрельцам сообщается следующее:

«В Изборске у стрельцов сотник, государева ему денежного жалования по окладу 10 рублев, стрельцов сто человек, государева им денежного жалования по складу 253 рубли, 2 человеком пятидесятником по 3 рубли, 8 человеком по 2 рубли по 25 алтын человеку, 90 человеком рядовым стрельцом по 2 рубля с полтиною человеку; Изборским же стрелцом хлебного жалованья по окладу 600 четвертей ржи, овса тож, пятидесятником по 7 чети, десятником по 6 чети с осминою, рядовым стрелцом по 6 чети ржи, овса потомуж человеку».

В еще одном архивном документе, Росписи Изборска 1615 года сообщается о вооружении Изборской крепости. Гарнизон располагал «нарядом, и порохом, и свинцом, и всяким пушечным запасом». На вооружении крепости состояли: три пищали полуторные на станках и колесах, стрелявших железными ядрами, которых в указанном документе зафиксировано 1060 штук. Были и пищаль девятипядная, две пищали семипядные, 19 затинных пищалей, ручные пищали со станками.

Богатейший материал археологических исследований, полученный в результате раскопок под руководством академика Валентина Седова, подробно раскрывает сведения о вооружении и военном деле в Изборске.

Экспозиция открыта в Доме купца Анисимова с 10:00 до 17:00 ежедневно, по адресу: Изборск, улица Печорская, 41а.