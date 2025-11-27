Культура

Интеллектуальный квиз «Ума палата в Палатах» отметит 150-летие Псковского музея-заповедника

Псковский музей-заповедник приглашает любителей истории и краеведения на специальную интеллектуальную игру «Ума палата в Палатах», приуроченную к юбилейной дате — 150-летию музея в декабре и январе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Знатоков ждет увлекательное состязание, включающее интересные вопросы об истории музея и не только, супер-блиц, а также «битву умов» с сотрудниками музея.

Собрать команду единомышленников и проверить свои знания можно будет в двух сеансах: 27 декабря в 15:30 и 4 января в 16:00.

Мероприятие пройдет в Палате у Сокольей башни по адресу: Комсомольский переулок, 7.

Запись на игру и вопросы по телефону: +7 (8112) 33-13-90 (добавочный 1).