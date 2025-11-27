Культура

Об архитектурных особенностях Изборской крепости рассказали в музее

Об архитектурных особенностях Изборской крепости, которая веками стояла на страже северо‑западных рубежей Руси, рассказали Псковской Ленте Новостей в музее-заповедник «Изборск».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Изборская крепость – выдающийся памятник русского фортификационного искусства. Аутентичность памятника определяется сохраняющимся единством природного окружения и всего градостроительного комплекса.

В музее-заповеднике напомнили, Изборская крепость включает в себя прясла стен, 7 башен и два захаба. Площадь территории крепости составляет 3,5 га, протяжённость стен – 632 метра, их высота – 7,5-10 метров, средняя толщина стены башен – 3 метра. Крепость играла огромную роль в обороне Северо-Запада Руси. Все попытки Ливонских рыцарей овладеть Изборском оказались безрезультатными.

Архитектор-реставратор Юрий Спегальский (1909–1969) высоко оценивал талант средневековых зодчих: «Весь город в целом представлял своего рода произведение искусства, которое создавалось на протяжении сотен лет, но всё же единое целое, где каждая деталь не только жила самостоятельной жизнью, но и входила своеобразной нотой, мелодией в общее звучание целого».

Искусствоведческая оценка архитектора Спегальского как нельзя лучше характеризует Изборск. Целостность, гармоничность, насыщенность памятниками разных эпох, историческими, этнографическими и природными достопримечательностями – основополагающее достоинство Изборска.

Город веками стоял на рубеже двух вер, двух культур, что было сопряжено с постоянной военной угрозой со стороны западных соседей. Неудивительно, что приграничная Изборская крепость изначально возводилась как неприступное оборонительное сооружение с характерными архитектурными качествами: большой толщиной и высотой стен, масштабностью и прочностью построек.

Отличительной особенностью оборонной архитектуры Изборска является её мощь и суровость. Впечатление неопровержимой надёжности и долговечности создаётся за счёт толщины стен, несущих арок и сводов. С середины 14 века до начала 16 века крепость выдержала 8 крупных осад и ни разу за этот период не была взята врагом. Археологические раскопки с западной стороны ансамбля Изборской крепости позволили решить вопрос о времени появления сложных оборонительных устройств: о рвах и валах и о первоначальном строительстве Талавского захаба в 14 веке. На том месте, где гора Жеравья переходит в ровное поле, напольная стена была утолщена до пяти метров и усилена четырьмя мощными башнями: Талавской, Вышкой, Рябиновкой и Темнушкой. Неслучайно на юго-западной крепостной стене расположены закладные каменные кресты, ведь этот участок обороны первым принимал удар врага. Кресты играли роль оберегов, являлись символами «небесной защиты» города.

Известно, что большинство сводчатых сооружений исполнялось без предварительных расчётов и базировалось на таланте, опыте и наблюдательности строителей. По меткому выражению Спегальского, «понавыкшие каменотёсной хитрости» мастера строили быстро и умело: каменная поверхность стен была словно живая, отражала игру света и тени. Особенно это заметно в строении храмов, в которых так отчётливо и удивительно гармонично прослеживается единство природы и архитектурного образа. На сегодняшний день архитектура древнего Изборска сохранила свою самобытность и характерные внешние особенности.