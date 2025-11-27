Культура

Акварельные картинки по мотивам «Азбуки» Бенуа представили в Вечаше

Выставка акварельных работ юных художников Плюсской школы искусств украсила музей Н.А. Римского-Корсакова в Вечаше. Яркие произведения выполнены по мотивам «Азбуки в картинах» русского художника, историка искусства Александра Бенуа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В детском издании, которое увидело свет в 1904 году, каждой букве была посвящена отдельная страница с изысканным оформлением и красочной иллюстрацией. Идея создания «Азбуки» родилась у Александра Бенуа, когда его младший сын Николай вместе с сестрами разглядывал картинки к русским сказкам. Красивое подарочное издание стало неотъемлемой частью как детского, так и взрослого художественного мира и в определенной степени проложило дорогу целому направлению в книгоиздательстве – детской иллюстрированной книге.

Выставку детских работ, вдохновленных творчеством Бенуа, можно посетить до 31 января 2026 года.