Культура

Изборск в «Истории государства Российского»: как Карамзин вписал древний город в летопись страны

12.12.2025 18:02|ПсковКомментариев: 0

12 декабря исполняется очередная годовщина со дня рождения великого русского историка, писателя и реформатора литературного языка Николая Карамзина (1766–1826). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс‑службе музея‑заповедника «Изборск».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Николай Карамзин (1766–1826) известен прежде всего как автор «Истории государства Российского» – книги, сделавшей прошлое страны доступным и популярным чтением для каждого грамотного человека. До него история была наукой для избранных, благодаря историку Карамзину стала настоящим народным достоянием.

Работая с древними летописями, Николай Карамзин не мог не упомянуть один из старейших городов Руси. На страницах его «Истории» Изборск упоминается как важный форпост на западных рубежах в период становления русской государственности.

«Хотя историк не бывал в нашем городе, его труд включил Изборск в общегосударственное историческое повествование и национальное самосознание», - отметили специалисты музея.

Источник: Псковская Лента Новостей
