Культура

Искусствовед представит свою новую книгу о псковских фресках 19 декабря

14.12.2025 16:00|ПсковКомментариев: 0

19 декабря в 12.00 приглашаем на Презентация книги «Фрески – чудо и слава Пскова» и встреча с автором Тамарой Шулаковой состоится 19 декабря в 12:00 в библиотеке имени И.И. Василева в Пскове, сообщили в группе библиотеке в соцсети «ВКонтакте»

Изображение: библиотеке имени И.И. Василева в Пскове

Тамара Шулакова, кандидат искусствоведения, специалист по средневековому искусству Пскова, автор книг «Храмы Пскова. Архитектурный путеводитель», «Храмы Пскова. Проблема сохранения великой традиции древнего зодчества», лауреат XXIV областного конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга-2019».

Она является одним из авторов концепции Музея Фрески в Пскове, активно участвовала в создании в 1994 году в Мироже первой в постсоветской России Иконописной школы и Музея Фрески (под руководством знаменитого иконописца архимандрита Зинона). Решением общественного совета при администрации г. Пскова Т. В. Шулакова за большой вклад в изучение и пропаганду культуры древнего Пскова занесена в «Золотую летопись славных дел к 1100-летию г. Пскова».

Количество мест ограничено, предварительная запись по телефону +7 (8112) 33-11-23.

Источник: Псковская Лента Новостей
