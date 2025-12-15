Культура

Как в начале XX века в Изборске появился свой любительский театр, рассказали в музее

В Изборске первой половины прошлого века существовал свой любительский театр, творческая деятельность которого поддерживалась силами Русского культурно-просветительного общества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

«Благодаря энтузиазму одного из создателей общества, выдающегося русского педагога, философа-богослова и просветителя Александра Макаровского, его настойчивому стремлению организовать в Изборске постоянную драматическую труппу, изборяне получили возможность посещать спектакли и вечера драматического отдела», - отметили в музее.

Культурно-просветительное общество располагалось в доме купца Белянина, где сегодня размещена экспозиция «Изборск – святые места для русской культуры». Здесь же, в доме, проходили спектакли труппы, а летняя сцена театра была устроена на крепостном валу Изборска.

18 июля 1920 года состоялось первое выступление драматического и музыкально-певческого отделов, которые возглавляли Александр Макаровский и Тимофей Дёмин. Только за первые 11 месяцев деятельности этих отделов зрителям было представлено 18 спектаклей-концертов, а всего за 15 лет было показано 139 спектаклей и сыграно 108 пьес, из них: «На дне» Горького, «Цыгане» Пушкина, «Бедность не порок», «Свои люди сочтемся», «На бойком месте», «Гроза» Островского и другие.

Афиши спектаклей и концертов Русского культурно-просветительного общества из коллекции музея-заповедника «Изборск», напечатанные на русском и эстонском языках в типографии «Тяхт» города Печоры (Петсери)

Театральные представления были очень популярны среди жителей Изборска и окрестностей. Порой артисты учили свои роли прямо во время сельскохозяйственных работ. Помимо артистического таланта, театралам-любителям требовались и другие художественные навыки – изготовлением костюмов и декораций к спектаклям занимались сами участники драматического отдела.

Как и полагается в настоящем театре, во время представлений в помещении или внутреннем дворе дома работал буфет, о чем указывалось в афишах: «Буфет без крепких напитков» или «Буфет с крепкими напитками. Конфетти, серпантин».