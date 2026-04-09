Псковский скульптор Андрей Мартьянов представит персональную выставку в Петербурге

В исторических залах Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге 10 апреля откроется персональная выставка известного российского скульптора Андрея Мартьянова, чьё творчество неразрывно связано с Псковской землёй. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сам автор.

Экспозиция представит современный этап пластических исканий Андрея Мартьянова, где многовековая академическая традиция обретает новые векторы развития, а классическая основа органично сочетается с языком современного искусства.

Выставка будет работать до 17 мая и пройдёт в Голубом зале Музея Академии Художеств по адресу: Санкт-Петербург, Университетская набережная, 17.

Андрей Мартьянов известен как продолжатель академической школы и автор монументальных произведений, посвящённых истории и героям Пскова. Среди его работ — памятник святому благоверному князю Довмонту-Тимофею, монумент «Стражам границы» и памятные бюсты Аллеи Славы Героев Отечества. Образы воинов-защитников, созданные скульптором, служат духовным ориентиром и символом доблести для псковичей и гостей города.

В своих произведениях Андрей Мартьянов аккумулирует силу и красоту Псковской земли, воплощая историю в художественной форме. Его работы становятся точкой притяжения для нынешних и будущих поколений, объединяя традиции и современность.