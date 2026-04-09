Женские характеры и семейные коллизии: к вебинару из «Михайловского» сегодня могут присоединиться все желающие

Все желающие могут сегодня, 9 апреля, присоединиться к трансляции из Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» на портале «Образование на русском» — ресурсе Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина (Москва). Весеннюю серию вебинаров на портале продолжает лекция «Тема семейных отношений в творчестве А. С. Пушкина», которую подготовил и проведёт Вячеслав Козмин — кандидат филологических наук, хранитель музея-усадьбы Пушкинская деревня». В заповеднике напомнили, что этот музей — типологическая псковская крестьянская усадьба, воссозданная на пушкинское время.

Героями и героинями рассказа Вячеслава Козмина станут многие персонажи пушкинских произведений. Например, Марина Мнишек, цель которой — женить на себе русского царевича, или, в противоположность «гордой полячке», — покорная и несчастливая в браке Княгиня, героиня драмы «Русалка». В связи с этим хранитель процитирует и русскую пословицу: «У нас не Польша: муж жены больше», и пушкинскую запись народной песни «Ах как нынче куры поют петухами». А образ властной помещицы Лариной во второй главе романа «Евгений Онегин» лектор намерен соотнести с героиней стихотворной повести Вольтера «Что нравится дамам», заодно отмечая историко-бытовой подтекст XVIII строфы третьей главы романа и наличие в ней псковских реалий. Вспомнит Вячеслав Козмин в беседе со своими виртуальными слушателями и женщин, ставших прототипами тех или иных образов.

Трансляция лекции, которую начнут в 16.00, запланирована в официальном сообществе Института Пушкина в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что в рамках нынешней весенней серии вебинаров на этом уважаемом ресурсе специалисты из «Михайловского» провели уже две встречи — «Лукоморье, дуб и золотая цепь как мифологемы в прологе поэмы А.С. Пушкина “Руслан и Людмила“» (лектор — Станислав Лебедев, научный сотрудник музея-усадьбы «Михайловское» в составе Пушкинского заповедника) и «Союз поэзии и атлетизма: отражение спортивных увлечений А.С. Пушкина в творчестве поэта и воспоминаниях его современников» (Анастасия Дадыко, также научный сотрудник мемориальной усадьбы Ганнибалов и Пушкиных).

В заповеднике особо отметили, что вебинары, подготовленные сотрудниками «Михайловского» для портала «Образование на русском», проводятся в рамках большого, рассчитанного на несколько лет лекционного цикла «А. С. Пушкин и феномен литературной классики». Они ориентированы прежде всего на преподавателей-русистов. Однако, как показывает практика, эти встречи с музейщиками вызывают серьёзный интерес у многих российских и зарубежных слушателей — тех, кто всерьёз изучает русский язык, литературу и культуру нашего Отечества. В разные годы специалисты из Пушкинского заповедника проводили здесь беседы о, например, портретах и автопортретах Пушкина в экспозиции музея-усадьбы «Михайловское» (эту лекцию также читала Юлия Узенёва), об экранизациях романа «Евгений Онегин» (киноактёр и режиссёр, сотрудник «Михайловского» Дмитрий Могучев).