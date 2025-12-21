Культура

Работы Чжоу Сяобин представлены на выставке в Псковском музее

Псковский музей-заповедник завершает цикл публикаций о китайских мастерах, чьи картины можно увидеть на выставке «Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада» во Дворе Постникова. Сегодняшний пост посвящен талантливому художнику и керамисту Чжоу Сяобин, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Чжоу Сяобин — человек с удивительной судьбой и многогранными интересами. В 1969 году он окончил Вторую авиационную летную подготовительную школу ВВС, а уже в 1970 году завершил обучение на художественном факультете Художественного института Народно-освободительной армии. Его карьера охватывает множество профессий: от машиниста поезда и пропагандиста профсоюза до художественного редактора журнала и университетского профессора.

Чжоу Сяобин является мастером керамического дизайна и искусства, членом Союза художников Китая и главным редактором журнала «Керамическое искусство Запада». Его работы отражают уникальное сочетание традиционного китайского искусства и современных тенденций.

Выставка продлится до 28 февраля 2026 года по адресу: улица Олега Кошевого, 2.