Проект мемориала бойцам СВО в деревне Белый Мох перенесен на 2026 год – Ольга Тимофеева

Установка мемориала псковским бойцам специальной военной операции в деревне Белых Мох в Псковском муниципальном округе сместилась на 2026 год из-за проблем с подрядчиками. Об этом в эфире программы «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

«Администрация города Пскова неоднократно объявляла торги. По некоторым вообще никто не выходил, понимая ответственность. Последние торги, по-моему, закончились тем, что подрядчик вышел и сразу попал в РНП (реестр недобросовестных поставщиков – прим.ред.), потому что отказался от заключения контракта. И в результате у нас памятник есть, пилоны есть, а благоустройство пришлось перенести на 2026 год. Понятно, что объект мы сделаем. Он будет и качественный, красивый, и концептуально выверенный», – сказала Ольга Тимофеева.

Напомним, мемориал в память о псковских бойцах специальной военной операции в деревне Белый Мох планировалось открыть 18 сентября 2025 года.

Концепция была утверждена еще в мае 2025 года.