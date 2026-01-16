 
Культура

Проект мемориала бойцам СВО в деревне Белый Мох перенесен на 2026 год – Ольга Тимофеева

1

Установка мемориала псковским бойцам специальной военной операции в деревне Белых Мох в Псковском муниципальном округе сместилась на 2026 год из-за проблем с подрядчиками. Об этом в эфире программы «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева. 

«Администрация города Пскова неоднократно объявляла торги. По некоторым вообще никто не выходил, понимая ответственность. Последние торги, по-моему, закончились тем, что подрядчик вышел и сразу попал в РНП (реестр недобросовестных поставщиков – прим.ред.), потому что отказался от заключения контракта. И в результате у нас памятник есть, пилоны есть, а благоустройство пришлось перенести на 2026 год. Понятно, что объект мы сделаем. Он будет и качественный, красивый, и концептуально выверенный», – сказала Ольга Тимофеева.

Напомним, мемориал в память о псковских бойцах специальной военной операции в деревне Белый Мох планировалось открыть 18 сентября 2025 года.

Концепция была утверждена еще в мае 2025 года.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026