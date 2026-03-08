Любимые женские образы обсудили в псковской библиотеке

Члены клуба «Книжный круг», который собирается в Центральной городской библиотеке Пскова имени Юрия Тынянова, встретились накануне 8 марта, чтобы обсудить женские образы в литературе и кинематографии, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото: Центральная городская библиотека Пскова имени Юрия Тынянова

Также участники порассуждали о том, каков на сегодня идеал женщины и нужен ли он вообще, почему в литературе почти все злодейки – женщины, и кто кого должен вдохновлять (женщины – мужчин или мужчины – женщин).

Обсуждение началось с романа Марии Корелли «Скорбь Сатаны», который был написан в конце XIX века и сразу же стал бестселлером в Великобритании, а сегодня считается классикой европейской мистики. В этой книге любимая писательница королевы Виктории сравнивает две женские судьбы: одна из героинь «погрязла в пучине разврата», а вторая «сохранила чистоту души несмотря ни на что». Современной псковской юной читательнице Ульяне Фёдоровой понравился созданный Марией Корелли образ бедной писательницы, которая сберегла себя и не поддалась никаким искушениям на пути к славе (тем самым посрамив Нечистого).

Следующей литературной героиней, которая привлекла внимание членов псковского книжного клуба, оказалась Медуза Горгона как «образ женщины с трагической судьбой, который все воспринимают плохо», хотя она этого не заслужила. Ведь когда-то она была просто очень красивой девушкой, напомнила Анжелика Давыдова. Но однажды в Медузу влюбился Посейдон и изнасиловал её. А потом её предала Афина, у которой она искала защиты, превратив в чудовище. Кончилось же всё тем, что боги подослали к ней Персея, который убил несчастную Медузу и бросил её обезглавленное тело в море.

Максим Дубровин восхищается Февронией из «Повести о Петре и Февронии Муромских», написанной Ермолаем-Еразмом в XVI веке. Другие члены клуба заспорили с Максимом, полагая, что эта крестьянка в своём стремлении стать княгиней действовала слишком хитро и не совсем честно, но её современный защитник считает, что она просто заранее знала, что «всё предопределено» и предоставила князю и жителям Мурома свободу действий, пока они сами не поняли, что с ней им всем будет гораздо лучше.

Ульяна Прокопенко предпочитает литературных героинь, которые существуют сами по себе, а «не при мужчинах». Таких, как Анна Одинцова из романа Тургенева «Отцы и дети»: «современная, гордая, прогрессивная, независимая».

Даниилу Воронину понравилась Аманда, героиня книги Николаса Спаркса «Лучшее во мне». Потому что она «честна в своих чувствах как с собой, так и с другими» и «максимально открытый человек». Ведь Аманда не заигрывает со своим возлюбленным Доусоном, а высказывает ему начистоту всё что думает. Допустим, если ей кажется, что он плохо за ней ухаживает, то она ему так и говорит: «Добивайся меня получше!». По словам Антона, он и сам такой и поэтому его прямота Аманды подкупает.

Ещё один интересный женский образ был найден Кириллом Семёновым – в романе японского писателя Юкио Мисимы «Несущие кони». Это книга про молодого самурая, который во время кризиса 30-х годов прошлого века, когда «все начали резать министров», задумал устроить государственный переворот. Чтобы его спасти, его любимая женщина доносит на него и подделывает свой дневник, благодаря чему главный герой не успел совершить ничего противоправного и после небольшой отсидки был оправдан в суде. Кирилл сказал, что вместо «роковой женщины», каких в литературе не счесть, мы тут видим «женщину-спасительницу».

Кирилл Семёнов, кроме того, напомнил, что в старину женские образы вызывали в мужчинах благородные устремления. Средневековые рыцари даже придумали себе образ недосягаемой прекрасной дамы, чтобы беззаветно ей служить, а Франциск Ассизский, например, персонифицировал в женском образе бедность, называл её своей невестой и обращался к ней «Госпожа Бедность», тоже по-своему преклоняясь перед этим образом. Да даже и древние греки, почеркнул Кирилл, считали, что Мойры, богини судьбы, – это женщины, которые направляют человека. А куда направляют современные героини, спросил он.

Дело в том, что недавно Кирилл посмотрел снятый в Голливуде по роману «Грозовой перевал» новый фильм и понял, что персонаж, которого сыграла Марго Робби, «никуда не направляет». Эта кинокартина показалась ему «очень пошлой». Те, кто прочёл «Грозовой перевал», выступили в защиту героини книги Эмили Бронте и заверили Кирилла в том, что проблема не в романе, а в сценарии.

Александра Быховец к тому же заявила, что женщина больше не обязана никого вдохновлять на подвиги, а сама может совершать их, вдохновляясь каким-нибудь мужчиной.

После чего Даниил Шидлов привёл пример удачной экранизации – фильм «Маленькие женщины», снятый в США по одноимённому роману Луизы Мэй Олкотт, героини которого каждая по-своему интересна и замечательна.

Но больше всего Даниилу понравился японский аниме-сериал «Монолог фармацевта», где рассказывается про императорский гарем в Древнем Китае, куда попадает в качестве служанки совсем некрасивая по тогдашним меркам юная дочка аптекаря по имени Маомао. Но она оказалась настолько умна, что смогла не только выжить, но и стать очень влиятельной особой, за которой очень интересно наблюдать.

Максим Дубровин в свою очередь вспомнил про фильм «Юрьев день» с Ксенией Раппопорт в главной роли, которая очень впечатлила его своим преображением. Героиня этой картины, всемирно известная оперная певица, перед отъездом за границу приезжает вместе с сыном в российскую глубинку, чтобы проститься с Родиной. Но её сын загадочным образом исчезает, и она остаётся в глухой провинции навсегда, постепенно превращаясь из оперной дивы в простушку и открывая в себе новые качества.

А Александра Быховец считает, что самые интересные женские образы были созданы советскими мультипликаторами (та же Василиса Микулишна). А больше всех Александре нравится мама Дяди Фёдора из Простоквашино, которая, если её «все достали», могла бросить их и заняться своими делами, а потом возвращалась по зимнему лесу на лыжах и пела на морозе, как «настоящая сильная русская женщина».

Все собравшиеся задумались, почему Бабу Ягу в советских фильмах-сказках играл мужчина, почему злодеями в литературе прошлого нередко оказывались женщины (мачехи, колдуньи, снежные королевы), зачем певица Алла Пугачёва придумала себе несуществующего продюсера «Бориса Горбоноса», и каков идеал женщины в современном мире.

Парни сказали, что, судя по соцсетям, идеал этот существует и называется он «жена футболиста»: такое впечатление, что все эти «жёны» на одно лицо и пользуются одной и той же косметикой и ходят в один и тот же магазин за одеждой. А девушки в ответ рассказали про мужчин-«нормисов», которые обзывают дам «тарелочницами» и отказываются содержать семью из-за чего многие пары не женятся и не заводят детей, хотя годами состоят в отношениях.

Сошлись на том, что идеал женщины сегодня не нужен, поскольку у каждого он свой, и что женственность и мужественность – это стереотипы из прошлого.

Хотя в этом месте Кирилл Семёнов пожаловался, что в школе на уроках технологии его заставляли вышивать крестиком, а ему это совсем не нравилось в отличие от шведского короля Густава V, прусского монарха Фридриха Великого и последнего Бурбона Людовика XVI, которые не находили ничего для себя зазорного в этом якобы женском занятии и вышивали не из-под палки, а для души.

В итоге собравшиеся на заседание клуба «Книжный клуб» решили, что женщина может быть такой, какой она сама захочет. И что женщины так же талантливы, как и мужчины, просто раньше их не допускали к высшему образованию и ко многим «мужским» занятиям, да к тому же держали взаперти.

В доказательство тому, что женщины могут всё, Александра Быховец рассказала, что в 23-й школе, где она работает учительницей, «поломали стереотип и разорвали шаблон», потому что там технологию мальчикам преподаёт женщина. И её ученики на уроках не вышивают крестиком, а пилят и мастерят табуретки.