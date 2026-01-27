 
Культура

Пушкинский заповедник приглашает на выставку «Моя Россия»

0

В Пушкинских Горах в научно-культурном центре открылась выставка «Моя Россия», посвящённая творчеству заслуженного художника России Эдварда Выржиковского (1928–2008), сообщили Псковской Ленте Новостей в Пушкинском заповеднике.

Фото здесь и далее: Пушкинский заповедник

Экспозиция включает 111 работ, которые представил сын художника Пётр Выржиковский. В коллекции находятся живописные полотна, графика и линогравюры. Основными сюжетами творчества Эдварда Выржиковского стали города Золотого кольца, Пушкиногорье, а также улицы Ленинграда и Москвы. Особый интерес вызывают ранее не экспонировавшиеся работы, личные фотоматериалы из архива семьи и документальный фильм о художнике «Праздник повседневности».

 

«Дорогие пушкиногорцы и гости посёлка, приглашаем вас увидеть узнаваемые пейзажи глазами мастера, для которого любовь к Родине была основным источником вдохновения», - обращается к жителям и гостям региона Пушкинский заповедник.

Выставка продлится до 2 апреля по адресу: Пушкинские Горы, бульвар имени Семёна Гейченко, дом 1.

Режим работы: среда – воскресенье с 10.00 до 17.00. Вход свободный.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026