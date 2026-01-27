Пушкинский заповедник приглашает на выставку «Моя Россия»

В Пушкинских Горах в научно-культурном центре открылась выставка «Моя Россия», посвящённая творчеству заслуженного художника России Эдварда Выржиковского (1928–2008), сообщили Псковской Ленте Новостей в Пушкинском заповеднике.

Фото здесь и далее: Пушкинский заповедник

Экспозиция включает 111 работ, которые представил сын художника Пётр Выржиковский. В коллекции находятся живописные полотна, графика и линогравюры. Основными сюжетами творчества Эдварда Выржиковского стали города Золотого кольца, Пушкиногорье, а также улицы Ленинграда и Москвы. Особый интерес вызывают ранее не экспонировавшиеся работы, личные фотоматериалы из архива семьи и документальный фильм о художнике «Праздник повседневности».

«Дорогие пушкиногорцы и гости посёлка, приглашаем вас увидеть узнаваемые пейзажи глазами мастера, для которого любовь к Родине была основным источником вдохновения», - обращается к жителям и гостям региона Пушкинский заповедник.

Выставка продлится до 2 апреля по адресу: Пушкинские Горы, бульвар имени Семёна Гейченко, дом 1.

Режим работы: среда – воскресенье с 10.00 до 17.00. Вход свободный.