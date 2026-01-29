 
Культура

Псковичей приглашают подать заявки на VI Международный фестиваль правильного кино

Музей Победы приглашает жителей Псковской области к участию в VI Международном фестивале правильного кино. Оставить заявку на участие представители киноиндустрии могут до 15 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Музея Победы

Кинофорум, традиционно приуроченный к празднованию 9 Мая, пройдет с 21 по 28 апреля в Москве и регионах. Основной площадкой проведения станет Музей Победы на Поклонной горе, также показы пройдут в региональных музеях, учреждениях культуры, школах и всероссийских детских центрах.

«Кинофестиваль традиционно состоится в преддверии Дня Победы. Его основная цель - укрепление престижа и популяризация кино, основанного на традиционных ценностях, сохранение преемственности поколений и памяти о подвигах предков», - подчеркнули в Музее Победы. 

 

К участию в конкурсной программе могут быть заявлены фильмы из всех регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья в следующих категориях: игровые, документальные, анимационные полнометражные и короткометражные фильмы, специальные репортажи. Оценивать работы будет Международный экспертный совет. Картины-победители получат широкий прокат во многих регионах страны и за рубежом.

На данный момент на участие в конкурсной программе фестиваля подано более 50 заявок из пяти стран (Россия, Республика Беларусь, Республика Сербская, Индия, Мавритания).  

