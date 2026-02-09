Misha Mar выступит на отборочном концерте фестиваля «Добрый рок» в Пскове

Отборочный концерт XIV Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок» под названием «Поехали» состоится 14 марта в Пскове. Одним из претендентов на участие в фестивале станет московская группа Misha Mar, сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля «Добрый рок» Андрей Семенов.

Изображения здесь и далее: группа «Добрый рок | Псков» в сети «ВКонтакте»

Концерт пройдет в баре «Нора». Вход откроется в 20:00, выступления начнутся в 20:30.

Группа Misha Mar отличается сочетанием панка и тяжелого рока, а также романтическим стилем, выраженным глубоким бархатным голосом Михаила Комарова. В состав группы также входит барабанщик Владислав Кузнецов, гитарист Максим Злобин и басист Илья Козлов.

Misha Mar записывает авторские композиции и кавер-пародии в рок-стилистике, имеет широкую известность в сети, а её фронтмен одновременно является ведущим, блогером и участником ТВ-программ.

Помимо Misha Mar на отборе выступят участники из Санкт-Петербурга и Москвы: SeVeR и «Чёрные часы». В качестве гостя на мероприятие приедет группа «Нами» из Великого Новгорода.

Концерт проводится в рамках подготовки к фестивалю «Добрый рок 2026». Организаторы отмечают высокий уровень исполнения среди претендентов.

«Добрый рок» пройдет в июле в деревне Слопыгино Палкинского района.

Информационную поддержку фестивалю традиционно предоставляют Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM).