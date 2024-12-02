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Палатное лечение

05.12.2024 16:44|ПсковКомментариев: 0

В Пскове развивается сюжет с палатами Меншиковых. Росимущество через суд пытается забрать объект у нынешнего арендатора. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера уверена, что в случае успеха необходима немедленная передача комплекса новому пользователю, иначе велик риск превращения строения в такие же руины, какими стали другие купеческие дома по всему городу. В своем материале наш автор предлагает самое очевидное решение.

 

Издержки наследия

Каждый искренне любящий Псков человек - будь то местный житель или путешественник, раз за разом предпочитающий седую псковскую древность поездкам на теплые моря - с большим интересом наблюдает за процессами, происходящими в Псковском музее. «Сердце медом обливается», - такую можно услышать фразу от погруженных в контекст. Сам музей тоже можно назвать сердцем, средоточием научной и популяризаторской работы по сохранению и продвижению мощнейшего исторического наследия. Город-музей - такой статус был присвоен Пскову молодой советской властью в 1920-м году. Таким он остается и до сегодняшнего дня. Поэтому невероятно важно, чем живет местный музей-заповедник, как он развивается.

За несколько последних лет Псковский музей совершил грандиозный скачок вперед. Состоялись масштабные реставрационные работы, как на объектах, ранее задействованных для показа (Поганкины палаты, здание художественно-промышленной школы Фан-дер-Флита с картинной галереей), так и впервые введенных в активный музейный оборот (Плоская, Высокая и Варлаамовская башни, палаты у Сокольей башни, палаты Постниковых).

Поднятые музеем из руин палаты Постниковых.

Мало получить помещения - нужно еще вдохнуть в них жизнь, вести современную музейную работу, актуальную, понятную широкому кругу, привлекающую в стены музея публику. Нужны не только профессионально оформленные постоянные экспозиции, но и регулярно сменяющие друг друга выставки, поддерживающие интерес публики. Псков показывает себя динамично развивающимся культурным центром, где ежегодно проходит десяток серьезных выставок с экспонатами не только из собственной богатой коллекции, но и из музеев Москвы, Петербурга, Калининграда. Порой случаются удивительные находки, как открывшаяся на прошлой неделе выставка японской гравюры.

Конечно, центральное место в работе музейщиков занимает наследие псковской земли. Благодаря захватывающей истории, памятникам старины, неповторимым ландшафтам развивается в регионе сфера туризма. Поток путешественников только нарастает. Уже подведены итоги первого полугодия, за которое в Псковскую область приехало 260 тысяч человек, что в полтора раза превышает население областной столицы. На экскурсии туристы сходили 950 тысяч раз. Ради этого и приезжают - посмотреть то, что есть только в Пскове. Например, купеческие палаты XVII века. Председатель Союза туриндустрии Псковской области Светлана Баранова называет их одним из магнитов, притягивающих в город гостей. По количеству сохранившихся палат Псков находится на втором месте в стране после Москвы.

Палаты Меншиковых.

Другой вопрос - состояние палат. В подавляющем большинстве они находятся в руинированном состоянии. Туристов вокруг надо обводить седьмой верстой, иначе станет нестерпимо стыдно. В отличном состоянии находятся те памятники гражданской архитектуры, пользователями которых является Псковский музей, это Приказные палаты, а также уже упомянутые и недавно отреставрированные палаты купца Поганкина, палаты у Сокольей башни, Двор Постниковых (последний буквально подняли из руин). Из частных проектов единственным успешным можно назвать ресторанный комплекс «Двор Подзноевых», а больше ни у кого не получилось, у других предпринимателей построить бизнес на старине получается не очень. А для большинства палат арендатора вовсе не найти, вот и ветшают Солодежня, Дом Печенко, постройки на Романовой горке (как раз за палатами Меншиковых) и другие каменные свидетели былых времен. Формально находясь в руках государства - под управлением Росимущества - фактически, они просто брошены.

Палаты на Романовой горке, стоящие за пока живыми палатами Меншиковых.

Каждая из таких палат - «больной человек Пскова», нуждающийся в немедленном лечении. Если продолжать пользоваться медицинской терминологией, то операции, порой, становятся слишком дорогостоящими и пациента оставляют без всякой помощи.

«Содержание старинного здания обременено большими издержками и существенными ограничительными мерами по его сохранению, - говорит Светлана Баранова. - Проблема любого собственника, кто возьмется за приспособление памятника архитектуры под нужды своего бизнеса. Поэтому и стоят на улицах нашего города заброшки, нарушая целостность восприятия. И государство оказывается не самым лучшим хранителем объектов старины, Солодежня и Дом Печенко тому примеры».

Их судьбу рискуют повторить палаты Меншиковых на улице Советской. С 2000 года они находятся в аренде у «Зеленхоза», силами предприятия были электрифицированы и газифицированы. Однако бизнес по продаже цветов и керамики не пошел, несколько лет комплекс стоит под замком. Сейчас в арбитраже Росимущество пытается расторгнуть договор аренды, аргументируя свои требования отсутствием арендной платы и несоблюдением условий по сохранению памятника.

Мечта музейщика

Но что будет дальше, если государство вернет себе контроль над палатами Меншиковых? Пристраивать в «добрые руки» их нужно немедленно, пока они находятся в более-менее приемлемом состоянии и могут быть интересны потенциальному пользователю. Иначе - все тот же тлен, окутавший другие подобные постройки. Президент России Владимир Путин назвал сбережение культурного и духовного наследия приоритетом государства. Однако есть ощущение, что определенная часть чиновничества в своем безалаберном отношении к наследию ментально застряла в лихих 90-х, когда памятники раздавали или под ларьки, или под кабаки, а то и вовсе оставались гнить под открытым небом. Последствия такого подхода не разгрести до сих пор.

Палаты Меншиковых.

Кандидат искусствоведения Тамара Шулакова предлагает, обсуждая дальнейшую судьбу палат Меншиковых, начать с ответа на вопросы «Что в городе главное» и «Чего мы не показываем?» Много лет она ратует за создание в городе музея фрески, а то так и хранятся в Эрмитаже настенные росписи из церквей Довмонтова города. Идеально, на ее взгляд, подошли бы палаты и для музея быта псковских купцов, живших во время «блестящего, последнего века псковской культуры», так хорошо исследованного Юрием Павловичем Спегальским. Вариантов много.

«Конечно, музей должен придумать, как осваивать объект, это его святая обязанность, он должен за это морально отвечать», - уверена Тамара Шулакова.

Есть ли у музея потребности в дополнительных выставочных площадях? Возможно, достаточно тех, что уже есть?

«Да это же мечта любого музейщика!» - так генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова отвечает на вопрос, нужны ли учреждению палаты Меншикова.

В начале прошлого века Псковский музей начинался с палат - с Поганкиных, переданных местному археологическому обществу. Сегодня, как и столетие назад, археологическая коллекция нуждается в помещении для хранения и экспонирования. По итогам каждого полевого сезона археологи передают свои находки в музей. Культурный слой, хранящий историю города, - одно из главных сокровищ, какими обладают псковичи. За десятилетия исследований в музее собралась роскошная коллекция археологических находок. Лишь малую часть удается представлять широкой публике на постоянных экспозициях и сменяющихся выставках.

Поганкины палаты, с которых до революции начинался Псковский музей, после недавней реставрации.

Проблемы не только с экспонированием, но даже с хранением. Давняя боль - отсутствие у музея полноценного фондохранилища. Полтора десятка лет назад был разработан проект, еще при губернаторе Турчаке его активно продвигали ради привлечения федерального финансирования. Увы, не вышло. В нынешних условиях о фондохранилище остается только мечтать. Открытое хранение организовано в Доме Масона, но он трещит по швам от обилия редкостей. Для обширной археологической коллекции места уже не нашлось. Еще с советских лет она располагается в церкви Новое Вознесение на улице Некрасова. Да, старая практика приспособления церковных построек под светские нужды все еще в ходу - не от хорошей жизни.

«Мы могли бы перенести в палаты Меншиковых коллекцию археологии из Нового Вознесения, - говорит Светлана Мельникова. - Один ход решил бы две проблемы. И коллекция археологии обрела бы достойное место для хранения и экспонирования на больших площадях. И церковь мы смогли бы передать епархии».

К тому же, палаты прекрасно вписались бы в пешеходный маршрут по центру города и дополнили бы находящийся неподалеку ансамбль музейных объектов.

Напомним, что суд своего решения в отношении пока действующего арендатора палат Меншиковых не принял. Однако дальновидно будет уже сейчас задуматься о дальнейшей судьбе палат. Ожидание другого коммерческого арендатора может вылиться в руинирование объекта или привлечение к нему внимания следующего безответственного пользователя, каких уже много раз видели многострадальные памятники Пскова. Отдать палаты музею - это первое, что приходит на ум здравомыслящему человеку. Переложить ключи от объекта из одного государственного кармана в другой.

Юлия Магера

Теги: #музей #наследие
Источник: Псковская Лента Новостей
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