«Великолепный век» Пскова

Три года работы, 230 гектар городской площади, 3000 объектов (179 из них – уникальны), 30 литров смолы на заливку рек, крепостные башни, церкви, усадьбы жителей, торг, даже деревья и крокодил – все это о макете Пскова XVII века, открытом в Псковском музее-заповеднике в последние дни прошлого года. Масштаб — 1:500, то есть в одном сантиметре макета сжато пять метров реальности. Поэтому можно провести часы, рассматривая мельчайшие детали, переданные с высокой точностью, вроде колоколов размером с песчинку на звонницах. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера рассмотрела квартал за кварталом.

Псков глазами Поганкина

Макет охватывает территорию Пскова в пределах крепостной стены Окольного города с посадом на Завеличье вдоль реки Великой, где можно увидеть монастыри, Любекский (Немецкий) и Шведский гостиные дворы. А самые внимательные разглядят на берегу крохотную фигурку крокодильчика – небольшая шутка музейщиков, дань легенде о выходе рептилий из Великой.

Первыми макет увидели журналисты на традиционной предновогодней встрече с генеральным директором Псковского музея-заповедника Светланой Мельниковой.

«Это был большой, красивый, по-настоящему европейский город», - сказала она во время той встречи.

Поганкины палаты сразу после своей постройки. За ними замощение улицы Большой (современная Некрасова), палаты на Романовой горке и Великая (Советская) улица.

Массовое посещение началось во время праздничного наплыва туристов в город. «Оооо!» - с таким звуком экскурсанты застывали на пороге зала, где размещен макет. Он производит грандиозное впечатление и дает возможность с высоты птичьего полета рассмотреть Псков, каким из окна его видел купец Сергей Поганкин — макет стоит в его палатах, тогдашней новостройке.

Это Псков в период наивысшей точки своего расцвета, приграничный город, один из центров русской торговли с Западом.

Макет дает представление про «золотой век» Пскова, период, столь любимый Юрием Спегальским, одним из наиболее авторитетных исследователей псковской старины. Многие результаты его изысканий пусть и не воплотились пока в камне на городских улицах, но отпечатаны теперь в пластике при помощи 3D-принтера.

Пушечный шатер, стоявший в районе современной площади Ленина, изготовлен по рисунку Спегальского.

Сориентироваться в этом городе удается не сразу. Со времен купца Поганкина на своих местах только улицы Петровская (современная Карла Маркса), Званица (Леона Поземского) и Великая (Советская).

Уходящая на Гдов улица Званица с палатами Постниковых и Трубинских.

Сообразить, на что смотришь, помогают системообразующие точки, формирующие скелет города – не только Кремль, еще храмы и купеческие палаты, крепостные стены и башни. Но их детали отличаются от того, к чему привык глаз современного горожанина.

На месте современного Ольгинского моста – наплавная переправа,торговые чудские лодьи пристают к таможенной Власьевской башне, а в Довмонтовом городе высятся церкви, от которых сейчас можно увидеть только фундаменты.

Гремячую башню венчает шатровая кровля, а на другой берег Псковы от нее перекинуты Верхние решетки. Вид с наружной стороны стены, то есть из современного района с частным сектором.

Нижние решетки в устье реки Псковы у Кремля.

XVII век на макете представлен с некоторыми допусками, потому что проект не только научный, но и художественный, подчеркивает Максим Колпаков, начальник научно-экспозиционной службы Псковского музея-заповедника. Стоит целехонькой стена Среднего города, хотя во времена Поганкина она находилась уже в обветшалом состоянии (сейчас сохранившиеся кусочки можно увидеть за гаражами у гостиницы «Колос» и возле бывшего корпуса ПсковГУ на улице Советской).

Башня Среднего города со сполошным колоколом, предупреждавшим псковичей о приблищении врага, стояла за церковью Василия на Горке в центре современного Детского парка. Стена была построена по береги реки зрачки, выполнявшей функцию крепостного рва.

Есть на макете и колокольня с братским корпусом у церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца (храм стоит в углу современной площади Ленина), хотя пристроили ее только в начале следующего века. Но как поставить на макет один из знаковых объектов, ориентирован в городском пространстве – и лишить его наиболее узнаваемой детали?

Никак, вот и стоит церковь уже с колокольней.

«Если мы топовый объект покажем без узнаваемого и, по большому счету, градообразующего элемента для центра Пскова, будет ли это правильно? Или мы все-таки делаем определенный допуск?» - задает риторические вопросы Максим Колпаков.

Максим Колпаков.

Такие допуски взволновали умы некоторых специалистов. Не все оказались согласны с увиденным на макете. Впрочем, в музее не претендуют на звание последней инстанции в донесении истины, а только делятся своим взглядом. «Мы увидели Псков таким». И заявляют о своей открытости в обсуждении демонстрации Пскова в миниатюре.

«Будем рады, если вокруг макета сложится дискуссионный клуб, – заверяет Эльвира Королева, заместитель генерального директора по научной работе Псковского музея-заповедника. – Важно сделать первый шаг. Наша работа – первый комплексный собирательный образ, если хотите – лаборатория для всех, кто занимается прошлым Пскова. Мы опираемся на результаты десятилетий изучения Пскова. Только за последние двадцать лет ученые перевернули представления об истории Пскова, их работа еще не раз принесет неожиданные результаты. У каждого, кто сегодня выбирает историю и археологию делом своей жизни, есть возможность своими открытиями поучаствовать в продолжении нашей работы с макетом».

Эльвира Королева.

А если делать все с максимальной достоверностью, то кроме руин стены Среднего города нужно показывать кварталы, погоревшие в больших пожарах. Однако на макете от них только маленький «привет»: пустоши на Запсковье, куда выгоняли стада скота.

Идеальным был бы мир, в котором главная дискуссия разворачивается вокруг моделек на макете.

Вот такое дерево

Ученые чуть сжали время, но фантазий себе не позволяли. Пример – храм на Новом торгу, где стояли десятки лавок купца Поганкина и Монетный двор под его управлением. Известно, что где-то там находилась церковь Ксении, но территория не вся исследована археологами, даже на фундамент специалисты пока не наткнулись. Может, он скрыт под толщей земли, на которой стоит здание областного правительства? Условно поместили его в центр Нового торга, туда, где сегодня шумят деревья Кутузовского сквера за драмтеатром. Показали только фундамент, облик храма не домысливали.

Новый Торг с фундаментом церкви Ксении и пушкой «Медведь», стоявшей на защите Пскова.

Нет на макете и стены посадника Бориса 1309 года. Ко временам купца Поганкина ту уже разобрали, обнеся еще большую площадь стеной Среднего города. Не было в истории Пскова такого момента, когда все пять колец крепости стояли разом – нет их одновременно и на макете.

Еще пример – Изборская улица, старая дорога на Печоры, шедшая от теперешнего Дома Батова у Ольгинского моста и переходящая в нынешнюю улицу Розы Люксембург. Про часть улицы известно, что была замощена. Но вся ли? А если нет? Пусть уж дорога останется чистой.

Улицы средневекового Пскова мостили плахами – распущенными надвое стволами деревьев. Каждые 10-15 лет мощение нужно было обновлять, так как прежнее с чавканием уходило в болотистую почву. На макете плахи можно увидеть в центральной части города. И множество растущих деревьев. Среди них нет ни тополей, ни кленов. В Пскове времен Сергея Поганкина точно росли дубы, березы и елки. Самый большой дуб с макета прямо сейчас можно увидеть в городе, растет он у Палат Ямского на улице Воровского.

Трижды подрядчик – компания «Макет-РФ» из Башкортостана, выбранная на конкурсе – перекрашивал деревья, чтобы добиться нужного оттенка.

Цветовые решения макета подсказаны визуальными источниками, среди них акварельные рисунки XIX века, выполненные Иваном Годовиковым, и средневековые иконы: Псково-Покровская из Троицкого собора и два бриллианта из коллекции музея: «Сретенье Богородицы» из часовни Владычного креста и «Видение старца Дорофея» из лавки купца Жиглевича.

Иконы размещены в одном зале с макетом.

Здесь же висит копия плана Псковской крепости 1694 года из фондов Российского государственно архива древних актов, послужившего ориентиром при создании макета (докомпоновка описания обветшавших к тому времени башен для создания моделей стала последней работой скончавшегося прошлой осенью архитектора Владимира Никитина). Использовали проекты реставрации церквей, палат и крепостных сооружений. И, конечно, «библию» историков, «Историческую топографию Пскова в XIV-XV веках» Инги Лабутиной.

Горки от Подгорной

Только на создание технического задания для макетчиков музейщики потратили два года. Буквально для каждого сантиметра даны ответы на вопросы: что показываем? в каком виде? почему именно так? Скажем, у причала на Великой торговые чудские лодьи отдуваются за все типы судов, заходивших в город по рекам. Они не были единственными, но самыми большими, а потому подходящими для масштабов макета.

Один за всех.

Выбирая оттенок воды в реках, вспомнили о том, что «Пскова» - это «смоляная вода» на языке финно-угров, до прихода славян они жили на берегах реки, давшей название городу. Как раз смолу – эпоксидную – и использовали для заливки водной глади. Уклон рельефа естественным путем создал эффект течения при застывании материала. Реки, как и мостовые, скрывают швы между частями макета.

Физическое изготовление и монтаж макета заняли почти год.

Рельеф сохраняет тот же масштаб, что и остальной макет, перепады высот подчеркивали цветом, словно на карте. Как поверхность макета отличается от теперешней объяснят Розалия Подгорная, ведущий специалист по проектам Псковского музея-заповедника и бывший археолог (если они, конечно, бывают бывшими). C XVII века Псков подрос вверх примерно на полтора метра. Но углубиться на эти полтора метра от современной поверхности и заявить, что мы в искомой точке – ошибочно. Город развивается сложнее. Поэтому Розалия Подгорная кропотливо высчитывала точки, опираясь на современный генплан, реконструкцию палеорельефа (то есть первоначальной поверхности, на которой поселились первые псковичи) от археолога Елены Яковлевой и данные раскопок у объектов XVII века. По заданным координатам поверхность города вырезал из пенопластового утеплителя фрезеровочный станок.

Розалия Подгорная.

Ярче других выделяются возвышенности Кремлевская, Городецкая (район современного главпочтамта), Старо-Вознесенская (планетарий) и Романова горка (администрация города). А вот привычная нынешним псковичам горка под церковью Василия не читается – прячется за стеной Среднего города.

Обращает на себя внимание остров на Пскове. При детальном рассмотрении макета оказывается, что никакой это не остров, а территория между рекой и искусственным каналом, прорытым для нужд мельников. Сегодня здесь Финский парк, а через канал перекинуты два мостика.

Вид на современный Финский парк как бы со стороны теперешней улицы Воровского. Справа Гремячая башня с Верхними решетками.

Кстати, мельницы на берегах Псковы – единственные неподсвеченные здания на макете.

Огня на мельницах не зажигали, опасаясь взрыва, напоминает Розалия Подгорная.

Огонь в остальных окошках экскурсоводы зажигают со специальной панели.

Можно подсветить только конкретный тип объектов или район города. А если включить запись 5-минутной аудиоэкскурсии про ночное время в Пскове, то в нужное время по ходу рассказа из динамиков свет появится внутри церквей, башен, палат и домиков горожан.

Ночь в Пскове.

Смартфоны не заносить

Главный враг макета – пыль. Для борьбы с напластованиями нежелательного «культурного слоя» создали П-образную конструкцию для размещения специалиста над макетом. Тому предстоит в одну руку взять пипидастр – перья на палочке для смахивания пыли, в другую – доработанный пылесос с фильтром на насадке для деликатного всасывания только пыли, без частей макета.

Через полгода операцию обеспыливания предстоит произвести впервые.

Оргстекло, каким окружен макет, невысокое. Обрезано целенаправленно, чтобы не загораживать обзор. Скрупулезное внимание к деталям – то, что любители макетов ценят подобные миниатюры. И псковские музейщики не подвели. Каждый сантиметр макета стал результатом труда не только команды, непосредственно работавшей над проектом, но и всех ученых, кто десятилетиями исследовал историю Пскова в разных ее аспектах. Более полно пока никто не систематизировал знания о прошлом Пскова.

Для удобства экскурсантов вскоре в музей поступят театральные бинокли. Новогодние праздники показали, что в них есть насущная потребность, оптика поможет разглядеть детали без риска нанести макету ущерб.

Музейщики понимают и ценят желание посетителей как можно подробнее рассмотреть каждую деталь и оценить результаты их труда. Но все-таки просят за ограждение не перевешиваться, руками над макетом не махать, не пытаться ничего потрогать и – важно! – не заносить над усадьбами XVII века телефон с включенной фотокамерой. А если упадет? Любое: «Упс, неудобненько вышло» встанет в сотни тысяч рублей. Тем более, все происходящее снимают камеры видеонаблюдения, в том числе, пишут звук.

Небывалый шанс

Если рядом нет экскурсовода, изучать макет сантиметр за сантиметром, квартал за кварталом помогает толстенький буклет, составленный по принципу автомобильного атласа с картой, разбитой на квадраты, и подробным описанием всех объектов. В дальнейшем объекты на макете станут метками: наведя на них камеру смартфона, посетители смогут познакомиться с описанием на цифровой платформе Министерства культуры «Артефакт». Эта технология уже работает в картинной галерее Псковского музея-заповедника.

Любителей технологий уже ждет большой интерактивный экран. Подключив к нему наушники, можно отправиться на экскурсию по цифровой копии макета. На ней движутся люди и повозки с поклажей и, словно в компьютерной игре, вшито десять сюжетных роликов со сценками из городской жизни.

Оживлять Псков XVII века помогал искусственный интеллект.

Правда, за нейросетью пришлось «допиливать» вручную, например, огрублять внешность красавчика-стрельца, стоящего в дозоре у Пушечного шатра.

Каждую модель для макета раскрашивали вручную.

Так церковь Одигитрии (бывший онкоцентр на набережной) выглядела сразу после печати.

А так - уже на макете.

Сначала появились (и остались в распоряжении музея) максимально проработанные цифровые копии объектов. По ним свою работу выполнил 3D-принтер. Музейщики называют макет не завершением, а только началом большой исследовательской работы. Теперь у них есть глубоко детализированные цифровые модели объектов, по ним в более крупном масштабе станут уже самостоятельно печатать квартал за кварталом для открытого в прошлом году Детского музейного центра, чтобы с юными псковичами строить историю Пскова, увлекая детей в науку для будущих открытий.

Башни Нижних решеток и еще несколько объектов уже изготовлены в более крупном масштабе.

Первая на очереди – территория у Покровской башни, хорошо изученная археологами. Модели крупнее позволят рассмотреть больше деталей из прошлого Пскова.

Покровская башня на макете.

«В прошлом году целевое финансирование на создание макета Псковскому музею-заповеднику выделило Министерство культуры Российской Федерации. Мы признательны нашему учредителю и лично министру культуры Ольге Борисовне Любимовой за уникальную возможность реализовать такой масштабный научный и просветительский проект», - говорит Эльвира Королева.

Листайте галерею, чтобы рассмотреть больше деталей макета.

За словами об уникальности стоит три года работы музейщиков с макетчиками и десятилетия исследований прошлого Пскова каждым ученым, вложившим свой интеллектуальный ресурс в общий корпус знаний. Появление макета дает небывалый ранее шанс увидеть Псков таким, как о нем пишут в учебниках и рассказывают экскурсоводы, водя руками по воздуху на месте некогда стоявших церквей и башен. Да вот же они! Теперь прямо перед нами. Достаточно в ближайший выходной день подняться по ступенькам Поганкиных палат.

Юлия Магера

Фото Анны Тягуновой