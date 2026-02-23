Предпоказ «Семи вёрст до рассвета»

В кинотеатре «Мираж Синема» в Пскове 23 февраля, в день, когда страна чествует защитников Отечества, состоялось событие, которое напрямую связано с памятью о подвиге и мужестве. Прошел предпремьерный показ военно-исторической драмы «Семь вёрст до рассвета», съемки которой проходили в Псковской области. Подробнее - в материале Псковской Ленты Новостей.

В феврале 1942 года 83-летний крестьянин Матвей Кузьмин из деревни Куракино повторил подвиг Ивана Сусанина. Согласившись быть проводником для немецкого батальона, он завёл врага к месту засады советских войск. И вот теперь эта история, пронизанная болью и славой Псковской земли, ожила на большом экране.

В съемках принимали участие реконструкторы из Великолукского района, представители творческого сообщества Великих Лук, в том числе актеры Великолукского драматического театра и участники ансамблей «Летний дождь» и «Заряница». Самой юной участницей проекта стала Ева Курякова, она исполнила роль внучки Матвея Кузьмина. В подготовке съёмок большую помощь оказали депутат Государственной Думы Александр Борисов, руководство Великих Лук, почётные граждане, а также сотрудники краеведческого музея и комитета культуры. Почётный гражданин города Владимир Орлов активно участвовал в организации процесса и работе со съёмочной группой.

На премьерный показ сегодня пришли создатели фильма и почётные гости: губернатор Псковской области Михаил Ведерников, режиссёр картины Александр Андреев, креативный продюсер Дарья Циберкина, генеральный продюсер проекта Марина Селиванова, исполнители главных ролей: Фёдор Добронравов, Наталья Суркова, Мария Шукшина.

Как отметила генеральный продюсер Марина Селиванова, съёмки на Псковщине позволили участникам проекта погрузиться в атмосферу тех лет.

«Могу сказать, наверное, практически за всю творческую группу: все были в диком восторге. Это было полное погружение в атмосферу. До сих пор благодарят, что это не были павильоны, что это была именно Псковская земля, это была именно та самая заброшенная деревня», – поделилась Марина Селиванова.

Губернатор Михаил Ведер ников заявил, что власти поддерживают создание фильмов на территории региона, готовы оказывать поддержку и находятся в диалоге со съемочными командами. Также он напомнил о традиционном фестивале «Западные ворота», в рамках которого во всех кинотеатрах областного центра раз в год летом показывают полнометражные и короткометражные фильмы из России и со всего мира. А проект «Семь вёрст до рассвета» дал старт созданию инфраструктуры для съёмок - так называемой «кинодеревни».

«Мы уже не с одной съемочной командой обсуждаем проекты. Мы бы хотели, чтобы у нас в Пскове возродилась или появилась некая такая "кинодеревня". Регион тоже со своей стороны готов вкладываться. С коллегами говорим, когда они съемки заканчивают, что можно оставить - оставляем. Мы подобрали территорию в рамках нашего кинофестиваля "Западные ворота". Мы уже договорились: группа продюсеров приедет, мы привезем их к основным локациям, предложим площадку, если всех всё устроит, будем готовиться», - рассказал губернатор.

Креативный продюсер Дарья Циберкина отметила, что область подходит для съемок исторических фильмов, поскольку обладает богатой историей. В проекте «Семь вёрст до рассвета» Псковская земля становится полноправным героем картины.

«С Псковом лично у меня очень многое связано: и исторически очень многое связано, и с художественной литературой, и вообще с искусством. Псков, как одно из… ключевых мест силы, наверное, нашей страны. Для меня лично это Архангельск и Псков. Два таких монумента исторической памяти», - поделилась креативный продюсер Дарья Циберкина.

Фильм «Семь вёрст до рассвета» - это мостик, соединяющий прошлое и настоящее. Такие проекты должны быть. И нам есть чем гордиться: не только славными страницами истории, но и тем, что сегодня на Псковщине снимают кино, которое эту историю сохраняет и оживляет для миллионов зрителей. Чтобы помнили. Чтобы гордились. Чтобы знали, на какой героической земле живут.

Ольга Егорова