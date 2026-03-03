 
Культура

«Осетинская песня» прозвучит на 52-м Фестивале русской музыки в Пскове

«Осетинская песня» прозвучит на 52-м Фестивале русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова в Пскове 19 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: ТКД

«19 марта Псковская областная филармония наполнится завораживающими звуками Северного Кавказа. В рамках 52-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова вниманию зрителей будет представлен удивительный концерт творческого коллектива из Владикавказа — Мужского хора национальной песни филиала Мариинского театра Республики Северная Осетия – Алания под управлением Народной артистки РСО-Алания Ольги Георгиевны Джанаевой», - заявили в ТКД.

Отмечается, что сегодня Мужской хор национальной песни — один из ведущих коллективов республики, хранитель аутентичных певческих традиций и активный просветитель осетинской музыкальной культуры.

Репертуар хора охватывает все жанры национального песенного фольклора: историко-героические и историко-бытовые песни, мифологические и культовые напевы, обрядовые, трудовые, танцевальные композиции. Значительную часть составляют сочинения осетинских композиторов — как признанных классиков, так и современных авторов.

 

В концерте прозвучат старинные обрядовые и культовые песнопения, эпические сказания и танцевальные наигрыши в сопровождении этнических инструментов.

