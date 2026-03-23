Оперой «Саламбо» завершился 52-й фестиваль русской музыки имени М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова

52-й фестиваль русской музыки имени М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова завершился грандиозной оперой «Саламбо». Оперу Модеста Мусоргского представили на сцене Псковской областной филармонии в первый раз, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Благодаря солистам оперы и симфоническому оркестру Мариинского театра, поклонники классической музыки перенеслись в древний Карфаген. Театр привез монументальную постановку с яркими декорациями и красивыми историческими костюмами, солистами оперы и музыкантами симфонического оркестра, которые под управлением маэстро Валерия Гергиева погрузили зрителей в атмосферу мистического Востока.

«Саламбо» Мариинского театра — это классическая «большая» опера, история, рассказанная языком музыки: страстная, жестокая и прекрасная, как и первоисточник — роман Гюстава Флобера. На фоне величественных каменных стен и массивных колонн развернулась трагедия, достойная исторического сериала. Атмосфера древнего мира создавалась с помощью масштабных полотен, игры света и видеовставок. Не менее чем оперная составляющая, важной также оказалась и балетная часть: воинственные пляски наемников, ритуальные застывшие движения жриц в храме.

 
 

Настоящими сокровищами постановки, представленной в Пскове, стала сцена жертвоприношения и эпизод в темнице Акрополиса.

Напомним, зрелищное представление стало частью 52-го Фестиваля русской музыки имени Н.А. Римского-Корсакова и М.П. Мусоргского, а также фестиваля «Гений места», который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, Росконцерта.

