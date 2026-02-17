52-й Фестиваль русской музыки пройдет в Пскове с 14 по 21 марта

52-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдет в Пскове с 14 по 21 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Особенностью программы нынешнего фестиваля станет тематический лейтмотив "Единство народов России", подчеркивающий культурное многообразие нашей Родины. Зрителям представится уникальная возможность насладиться музыкальным искусством различных регионов страны, почувствовать единение русских традиций и национального колорита», - отметили в ТКД.

Уточняется, что в этом году программа фестиваля порадует выступлением Мужского хора национальной песни филиала Мариинского театра в РСО-Алания, Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, Ансамбля русской музыки «Псков» и других коллективов.

«Фестиваль проводится ежегодно и является важной частью культурной жизни региона, привлекая ценителей классической музыки и любителей искусства со всей России. Мы приглашаем всех желающих окунуться в атмосферу прекрасного музыкального праздника», - добавили в дирекции.

Фестиваль реализуется в рамках нацпроекта «Семья».