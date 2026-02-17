 
Культура

52-й Фестиваль русской музыки пройдет в Пскове с 14 по 21 марта

0

52-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдет в Пскове с 14 по 21 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Особенностью программы нынешнего фестиваля станет тематический лейтмотив "Единство народов России", подчеркивающий культурное многообразие нашей Родины. Зрителям представится уникальная возможность насладиться музыкальным искусством различных регионов страны, почувствовать единение русских традиций и национального колорита», - отметили в ТКД.

Уточняется, что в этом году программа фестиваля порадует выступлением Мужского хора национальной песни филиала Мариинского театра в РСО-Алания, Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, Ансамбля русской музыки «Псков» и других коллективов.

«Фестиваль проводится ежегодно и является важной частью культурной жизни региона, привлекая ценителей классической музыки и любителей искусства со всей России. Мы приглашаем всех желающих окунуться в атмосферу прекрасного музыкального праздника», - добавили в дирекции.

Фестиваль реализуется в рамках нацпроекта «Семья».

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026