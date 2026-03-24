52-й Фестиваль русской музыки в Пскове собрал 5081 зрителя и более 450 артистов

52-й Фестиваль русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова собрал в Пскове 5081 зрителя. Они посетили восемь концертов. В программе приняли участие более 450 артистов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной филармонии.

Темой фестиваля стало «Единство народов России». На мероприятие привлекли творческие коллективы из разных регионов страны, включая Башкортостан и Северную Осетию-Аланию.

В Пскове впервые выступила группа AY YOLA, известная своим хитом Homay. Также состоялась постановка оперы «Саламбо» от Мариинского театра, в которой участвовало более 300 артистов.

Свой 45-летний юбилей отметил ансамбль русской музыки «Псков», а Губернаторский симфонический оркестр Псковской области дал старт мероприятиям к своему 30-летию.

Фестиваль прошел в рамках национального проекта «Семья».