 
Культура

52-й Фестиваль русской музыки в Пскове собрал 5081 зрителя и более 450 артистов

0

52-й Фестиваль русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова собрал в Пскове 5081 зрителя. Они посетили восемь концертов. В программе приняли участие более 450 артистов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной филармонии.

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Темой фестиваля стало «Единство народов России». На мероприятие привлекли творческие коллективы из разных регионов страны, включая Башкортостан и Северную Осетию-Аланию.

В Пскове впервые выступила группа AY YOLA, известная своим хитом Homay. Также состоялась постановка оперы «Саламбо» от Мариинского театра, в которой участвовало более 300 артистов.

Свой 45-летний юбилей отметил ансамбль русской музыки «Псков», а Губернаторский симфонический оркестр Псковской области дал старт мероприятиям к своему 30-летию.

Фестиваль прошел в рамках национального проекта «Семья». 

Прокомментировать


52-й Фестиваль русской музыки

Оперой «Саламбо» завершился 52-й фестиваль русской музыки имени М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова

«ТОП5»: аншлаг в театре драмы, «Агата Кристи» в Пскове и эксклюзивы Фестиваля русской музыки
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026